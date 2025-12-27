Punta del Este: murió un motociclista tras chocar con una camioneta conducida por una argentina

El trágico episodio ocurrió cerca de las 14, en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, uno de los sectores más transitados del balneario.

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, un guardia de seguridad uruguayo que residía en el Balneario Buenos Aires y que, al momento del siniestro, se dirigía a su lugar de trabajo en un edificio cercano.

Según informaron fuentes policiales, Rodríguez circulaba en una motocicleta Yamaha YZF-R3 en sentido hacia el centro de Punta del Este.

De acuerdo con los primeros reportes y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el choque se produjo cuando una camioneta Mercedes Benz con patente argentina intentó cruzar la rambla en dirección a la costa. En ese momento, la moto impactó de lleno contra el lateral del vehículo de mayor porte, lo que provocó que el motociclista saliera despedido y cayera violentamente sobre el asfalto.

Personal de emergencias médicas acudió rápidamente al lugar, pero los profesionales constataron que el hombre había fallecido en el acto. Según precisaron, “la fuerza del impacto fue letal”, y el cuerpo de la víctima quedó tendido a varios metros del punto de colisión.l

Una mujer argentina manejaba la camioneta

La camioneta era conducida por una mujer de 34 años, oriunda de la ciudad de Buenos Aires, quien resultó ilesa desde el punto de vista físico. No obstante, debió recibir asistencia médica en el lugar debido a una fuerte crisis nerviosa producto del shock por el desenlace fatal. Las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia practicado a la conductora arrojó resultado negativo.

La Justicia uruguaya dispuso la realización de pericias accidentológicas y el secuestro de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, material que será clave para determinar las responsabilidades legales y esclarecer la mecánica del hecho. De manera preliminar, fuentes del caso indicaron que el motociclista “no habría respetado el paso” del vehículo que cruzaba la rambla, aunque esa hipótesis aún debe ser confirmada por los peritajes.

Conmoción

El accidente generó una fuerte conmoción entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona. En declaraciones a medios locales, un hermano de la víctima expresó su dolor por la pérdida y recordó que Rodríguez era padre de dos hijos y se dirigía a trabajar al momento del choque.

fallecido

“Era una excelente persona. Dejó dos hijos chicos y una familia destrozada”, señaló, al tiempo que pidió que se investigue el hecho para que se esclarezcan las responsabilidades.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de Punta del Este, especialmente durante la temporada alta, cuando el flujo de vehículos y motocicletas aumenta de manera considerable.