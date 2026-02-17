Internaron a Alberto Samid en Uruguay: su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires

De acuerdo al comunicado difundido por su esposa, Marisa Scarafía, el llamado “Rey de la carne” fue atendido en el Hospital Cantegril, donde inicialmente fue diagnosticado con una infección urinaria. Sin embargo, el cuadro se complicó tras detectarse la presencia de un virus en sangre, cuya tipificación aún no fue confirmada.

Según detalló la familia, Samid presenta valores sanguíneos bajos, incluyendo disminución de plaquetas y glóbulos blancos, lo que genera preocupación por su estado inmunológico y aumenta el riesgo de complicaciones.

El empresario permanece bajo observación médica mientras se evalúa la evolución del cuadro clínico.

El pedido de la familia a través de redes sociales

Ante la complejidad de la situación, la familia solicitó el traslado urgente en avión sanitario a Buenos Aires, con el objetivo de que sea atendido por su equipo médico habitual.

En el mensaje difundido públicamente, su esposa a través de la cuenta de X de Alberto Samid, pidió colaboración a las autoridades bonaerenses y dirigentes del peronismo para gestionar el operativo aéreo. “Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.

Embed Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

Marisa Scarafía confirmó que la infección urinaria inicial ya fue tratada, pero que luego se detectó una infección en sangre y que Samid fue trasladado a un piso de área restringida. Señaló que aún no lograron identificar la bacteria ni el origen del cuadro y que el Sanatorio Mitre ya está preparado para recibirlo. “Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo”, insistió, y aseguró que hasta el momento no obtuvo respuesta de la Gobernación bonaerense. Pese a que el estado es delicado, permanece estable.

Por el momento, no se informó oficialmente cuándo podría concretarse el traslado ni cuál es el parte médico actualizado emitido por el centro de salud uruguayo.