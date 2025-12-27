Una beba ingirió cocaína en su casa, fue internada y quedó bajo custodia de su abuela

El episodio ocurrió el viernes y motivó la intervención inmediata de profesionales de la salud, la Justicia y los organismos provinciales de protección de los derechos de la niñez. Según informaron fuentes sanitarias y judiciales, la niña fue trasladada al centro de salud por su abuela tras manifestar un cuadro de irritabilidad y malestar general que encendió las alertas.

Ante la sintomatología, el equipo médico decidió realizar estudios toxicológicos, cuyos resultados confirmaron la presencia de cocaína en el organismo de la menor. A partir de ese diagnóstico, la beba quedó internada en observación bajo un control estricto para monitorear su evolución, dada la gravedad que implica la exposición a estupefacientes en niños de tan corta edad.

Desde el hospital señalaron que la respuesta al tratamiento fue favorable y que, al momento del alta, la paciente se encontraba en buen estado general. Los profesionales destacaron que la rápida atención médica resultó clave para evitar complicaciones mayores.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, la beba habría tenido acceso a una bolsa con restos de una sustancia blanca que se encontraba en el domicilio familiar.

La sustancia pertenecería presuntamente a un adulto del entorno. Al advertir la situación, los adultos presentes decidieron trasladar de inmediato a la niña al hospital.

Intervino la Justicia y la beba quedó al cuidado de su abuela

Tras conocerse el resultado de los estudios médicos, intervino el organismo provincial de protección de la niñez, que dio aviso a la Justicia. Como medida preventiva, se resolvió que la menor quedara bajo el cuidado de su abuela mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Fuentes del caso indicaron que se inició una investigación para determinar las responsabilidades de los adultos a cargo de la beba al momento del episodio y evaluar las condiciones del entorno familiar, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la niña.