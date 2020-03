La paciente sospechosa es la magistrada Julia Márquez, titular de la sede judicial ubicada en la calle Rodolfo López y Aristóbulo del Valle, en Quilmes Oeste. La letrada regresó recientemente de Europa y se encuentra actualmente con síntomas gripales, lo que desató el alerta que activó el protocolo por coronavirus.

La jueza arribó al país el pasado 25 de febrero, tras pasear por Roma y Venecia junto a su esposo. Ahora se encuentra internada, desde el lunes, en el Sanatorio Trinidad de Quilmes, desde donde expresó: "Estoy aislada en una habitación, sólo acompañada por los médicos y asistentes que me atienden con todas las medidas de seguridad pertinentes. Me hago nebulizaciones durante el día y no tengo mayores síntomas que los que señalé".

Asimismo, Márquez se mostró "sorprendida" por los plazos para confirmar o descartar la presencia del virus en su cuerpo. "Me dijeron 24 horas y ya pasaron casi dos días y nada", indicó.

A raíz de esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió "disponer en forma excepcional y como medida de prevención, la suspensión de los términos procesales y proceder a la autorización del retiro del personal del citado organismo".

Asimismo, el máximo tribunal bonaerense informó que todo el personal judicial que retorne de un viaje al exterior, realizado a países en los que se detectaron casos de coronavirus Covid-19, deberá tomarse una licencia médica.

Por su parte, el secretario de Salud de Quilmes, Jonatan Konfino se refirió al caso e intentó llevar tranquilidad: "Tenemos uno solo. No tenemos circulación viral ni en Quilmes ni en Provincia, más allá de si hubieron casos importados".