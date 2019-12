El menor fue rescatado sin pulso por los profesionales del área de emergencias, Sebastián Meals y Alberto Romero Rodríguez, quienes debieron cortar el caño, en el que estaba su brazo -que sufrió una fractura-, aplicarle técnicas de RCP que lograron reanimarlo y luego llevarlo en ambulancia al Hospital Iriarte de Quilmes, donde le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, lo derivaron al Hospital El Cruce de Florencio Varela, en el que permanece internado luego de despertar del coma inducido en la mañana de ayer.

En diálogo con POPULAR, autoridades del Club Tucumán -ubicado a pocas cuadras de la estación de ferrocarril- aseguraron que "fue realmente un milagro por el tiempo que estuvo debajo del agua. Se estima que permaneció 4 minutos sumergido. Ahora se está recuperando y esta mañana -la de ayer- despertó del coma inducido y le contó a los padres lo que ocurrió".

El niño, por causas que se desconocen, ingresó el brazo en un caño que succiona el agua, que se encuentra en el fondo de la pileta, mientras nadaba en el fondo, y no pudo sacarlo. Fue uno de sus compañeros que observó que no podía salir y dio "aviso a la profesora y a la guardavidas, quienes llamaron de inmediato al SAME", contaron.

Desde el Dispensario Ramón Carrillo, que se encuentra a la vuelta del club, arribaron inmediatamente los profesionales Alberto Romero Rodríguez y Sebastián Meals, de la Unidad N°7 del SAME, quienes debieron romper el caño y rescataron al niño, que sufrió la fractura del brazo.

Posteriormente, mencionaron que "al haber estado tanto tiempo sumergido, quedó sin pulso y los profesionales le aplicaron técnicas de resucitación cardiopulmonar, que lo reanimaron".

A modo de cierre, puntualizaron que "pasó todo rápido. Fue un gran susto pero debemos agradecer el trabajo de la profesora, guardavidas y, sobre todo, a los profesionales del SAME".