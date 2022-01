Se trata de Germán Neculman, de 39 años, quien había partido el día anterior de La Quiaca, punto de origen de una travesía que planificó durante nueve años y a la que llamó "El camino del cóndor", y que tenía como destino final su lugar de residencia, Dina Huapi en la provincia de Río Negro.

El hecho ocurrió el pasado miércoles pero tomó trascendencia en las últimas horas ya que fueron los propios compañeros de viaje de Neculman los que lo informaron en la cuenta de Instagram del viaje. "Que en paz descanses amigo, trascendiste hacia algo mucho más grande, sos eterno. Nos vas a acompañar siempre", dice el mensaje junto a una foto en la que se lo ve sobre su rodado.

El hecho se habría registrad pasadas las 17.30 cuando el grupo de ciclistas que circulaba por la banquina de la ruta nacional fue sorprendido por una tormenta eléctrica, por lo que decidieron regresar; en ese ínterin un rayo cayó e impactó sobre uno de ellos, que resultó ser Neculman.

ciclista-rayo-01.jpg Germán Neculman, de 39 años, alistando su bicicleta antes de comenzar su travesía.

Los testigos señalan que habría perdido la vida de forma inmediata por un paro cardio respiratorio y que la ambulancia que se hizo presente a solicitud de sus acompañantes nada pudo hacer. De inmediato se dio aviso a los efectivos de la seccional policial de Abra Pampa, localidad que se ubica a tan sólo 70 km de La Quiaca.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el cuerpo fue depositado en la morgue del hospital de Abra Pampa hasta su traslado a Río Negro.

"Qué puedo decir, nada de lo que pueda acotar es suficiente, no encuentro una palabra o frase que define lo que siento en este momento. Fueron años de maquinarlo, hubo intentos fallidos, enojo, tristeza, nervios, fueron 9 años de trabajo de hormiga, comprando el equipamiento que llevo hoy conmigo, hablando de esto con quien compartiera un mate, una rica chela, un abrazo, una plaza, una pedaleada", posteó Germán Neculman antes de volar a Jujuy.

"Uno siempre imagina, planifica, pero hoy, que este viaje es un hecho y está en marcha, me enseña que nada está tan lejos, si el primer paso se da con firmeza, con la convicción de que va a ser una realidad... hoy mi frase de 'no se cuando, pero no quiero irme sin hacerlo' deja de caminar a la par mía. Siempre dije cuando llegue ese día, no viajaría solo, aparte de tener a 2 inmensos compañeros de viaje, Daniel y Nicolas (padre eh hijo), me llevo en las alforjas y el corazón a un montón de almas que creyeron en mi, deseando que cada uno de ustedes, cumpla sus sueños ,algunos son más difíciles de concretar que otros, pero ninguno es imposible si sale del cuore. Me guardo el mejor agradecimiento para el final, y es para Eluney, Nehuen y Romi, mi familia, mis compañeros eternos en este viaje soñado, gracias x acompañarme siempre.... sin más, preámbulos, que comience pues EL CAMINO DEL CONDOR", añade el mensaje en el que se lo ve junto a su esposa y sus pequeños hijos.

El destino quiso que apenas 72 horas después de iniciar su sueño, perdiera la vida de una manera absurda. A modo de homenaje, la cuenta de Instagram -en la que se ve la previa y el apoyo de la comunidad de Dina Huapi- quedará abierta.