Revalorizar la historia de nuestras ancestras

La actividad fue organizada por esa casa de altos estudios junto a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) realizado recientemente en la capital bonaerense.

Casi setenta mujeres mayores, adultas y jóvenes provenientes de distintas ciudades del país participaron del taller. Sentadas formando un círculo recordaron a las mujeres que dejaron huellas.

La directora de la carrera de Especialización en Intervención y Gestión Gerontológica de la UNTREF, Mónica Navarro, una de las organizadoras de la actividad, destacó: "La palabra ancestra no existe en el diccionario; la que existe es ancestro. Nosotras nos hemos propuesto resistir a lo que el diccionario nos impone que es la idea de que el modelo de todas las cosas es el masculino. Hace unos años empezamos a usar la palabra ancestra con mujeres de distintos lugares adonde hacemos este taller y encontramos que se sienten identificadas".

"Todas tenemos ancestras -continúa-. Mujeres que estuvieron antes que nosotras y nos transmitieron saberes, conocimientos, nos han cuidado. Hoy estamos acá gracias a ellas".

En el salón, las mujeres de todas las edades reflexionaron sobre género y vejez, patriarcado, sexualidad, crianza, trabajo no remunerado, sometimiento, maltrato, lucha.

El patriarcado

Viviana Maestri, de 61 años, contó que cuando se habla de ancestras tiene la imagen de su madre "casi como contraejemplo", dado que fue una mujer que "renunció a cosas que le gustaban" para el cuidado de los hijos y la casa. "Para mí el recorrido fue desprenderme de ese modelo y poder ser otra ancestra para mis hijas", destacó. En ese momento, Navarro agregó que "con las peleas, con las acciones, nuestras ancestras nos transmitieron el malestar de la forma en que pudieron. Sólo el hecho de pensar en las enormes fuerzas de sujeción que tuvieron esas mujeres a través de las normas culturales, incorporaron esa represión en sus propias vidas no sin haber pagado el precio".

Señaló que "una de las cosas que solemos reflexionar es acerca de cómo les debemos a quienes reconocemos como ancestras, aquellas mujeres que dejaron la vida por cambiar el mundo y conocimiento -a través de su mensaje- que fue pasando de generación en generación. Hoy aparece en una lucha vinculada a las más jóvenes pero que no hubiera sido posible si las ancestras no hubieran existido".

"Aquellas mujeres que dejaron huellas, nos han enseñado que tenemos derecho a replantear todos esos mandatos, incluso a pensar que los derechos sobre nuestro cuerpo no tienen vencimiento, no terminan en decidir o no tener un embarazo, sino también derecho a la sexualidad porque las mujeres después de la edad reproductiva caemos en una invisibilidad para las políticas públicas de prevención", advirtió.

"Nunca le dimos importancia"

María Paterno, de 66, indicó que participa del taller de ancestras que se realiza en la UNTREF y afirmó que es un espacio "necesario porque nunca le dimos importancia" a las mujeres que nos precedieron. "Hoy estamos acá por esa lucha que viene de mucho antes", afirmó.

A su turno, Ana Lía Garay, de 46 años, señaló que "cuando una habla de ancestras tiene que ver con el linaje femenino, generaciones que la pelearon". Y manifestó: "Yo me siento un canal para que ellas puedan librarse de esas historias de patriarcado, machismo, maltrato. Yo las honro porque si no fuera por todo lo que caminaron, hoy no estaría acá".

Por su parte, Camila Ortellado, de 24 años, comentó que "este es un recorrido que nos puede hacer sentir varias cosas". Por un lado "enojo por esas historias, por sus decisiones, eso que una en su propia vida quiere modificar"; por el otro, "al entender el contexto y las particularidades de cada una de esas mujeres, lo que las rodeaba, poder agradecer las decisiones que tomaron con las posibilidades y herramientas que tenían en ese momento", reflexionó.

Tras los relatos y para ir construyendo un "pensamiento colectivo" como cierre de la jornada, Navarro preguntó "¿qué queremos arrebatarle al patriarcado?". Y entre las respuestas se enumeró el miedo, ‘el no te metás’, la inseguridad, los femicidios, los travesticidios, quitarle el poder de amordazarnos, el dominio sobre nuestros cuerpos, lo reproductivo, que "dejemos de ser objetos para ser sujetos de placer". Asimismo se habló sobre la importancia de lo plurinacional, las disidencias sexuales y la necesidad de que en los encuentros de mujeres, "así como hay un taller sobre cuerpos menstruantes, también haya sobre el climaterio".

"Lo que pasó fue mágico"

En tanto, en declaraciones a este diario, Paula Danel, prosecretaria de Investigación y Postgrado de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, otra de las organizadoras del taller, señaló que la actividad "estaba fuera del programa" oficial del 34º ENM pero "había mucha demanda" de las mujeres mayores y "de hecho, lo que pasó fue mágico".

"Era necesaria esta cuestión transversal y sentipensante -remarcó-. Es muy potente esta posibilidad que nos brinda (el programa) ancestras de poder reconciliarnos con nuestra propia tradición; en algunos casos indignarnos con lo que no pudieron hacer y, en otros casos, nuestras madres y abuelas posibilitaron que rompamos con las cadenas".

