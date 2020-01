El reclamo del personal echado por la firma se debe al incumplimiento de la liquidación de indemnizaciones, sueldos atrasados y aguinaldos adeudados por parte de la patronal.

“Nos autoconvocamos en la entrada de la empresa para que nos paguen lo que nos deben, que estaba acordado en el SECLO y que no se está haciendo efectivo. Este año, más de 300 compañeros fueron cesados, y el argumento fue que se encuentran en concurso preventivo y que no tienen solvencia”, afirmaron los ex empleados de la fábrica sanmartinense.

Según informaron los damnificados, algunos trabajadores despedidos no recibieron ninguna propuesta de pago, por lo que presentaron una demanda ante un juez para llegar a una conciliación. Otros fueron directamente a juicio. Y al personal que aún sigue trabajando, se les debe tres medio aguinaldo, el bono de $5000 del 2018 y del 2019, más un 25 % del sueldo de noviembre.

Además, hay trabajadores que actualmente cobran un porcentaje de sueldo no declarado (en negro). “Muchos fuimos despedidos por exigir el pago de aguinaldo y el blanqueo de los montos que recibimos en negro”, sostuvieron los ex operarios.

En diálogo con Diario Popular, Vanina Santillán, una de las trabajadoras despedidas de Tsu Cosméticos, explicó que “esto comenzó hace tres años aproximadamente, cuando los dueños de la empresa empezaron a echar gente sin causa alguna. Simplemente ponían de argumento la situación económica del país. La patronal aduce que no tiene plata, pero nosotros sabemos que no es así”.

“A mí me echaron -agregó Santillán- en febrero de 2019, y firme el acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Cobré la primera cuota, y luego ninguna más en término. Y hace cuatro meses directamente dejaron de pagar. La situación es muy grave porque

hay mucha gente que paga alquiler y vivía de ese trabajo. Sólo estamos reclamando lo que nos pertenece. La lucha va a seguir hasta que no tengamos una respuesta favorable”.

Tsu Cosméticos es una marca argentina con más de 45 años en el mercado, líder entre las compañías nacionales de venta directa.

Desde 1975 comercializa productos de elaboración propia y ofrece una amplia variedad de cosméticos, productos de maquillaje, cuidado de la piel, cuidado personal, capilares, fragancias femeninas, masculinas e infantiles.