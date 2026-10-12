Santa Fe: una pareja y su bebé murieron al chocar de frente con una camioneta

El matrimonio y el menor viajaban en una moto. Por razones que se investigan, chocaron contra una camioneta en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 923.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 923, en la localidad de Florencia, cuando se dio alerta por un brutal choque entre una moto y una camioneta.
Al arribar, los agentes policiales confirmaron el fallecimiento de los tres ocupantes de la moto. Se trata de un joven identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años; Rocío Maira Vergara, de 23; y su hijo Isaías, de dos.
Desde el medio Cadena 3 indicaron que en la camioneta viajaba un matrimonio: un hombre de 67 años, identificado como Miguel Lorenzón, y una mujer de 59 años, Marta Vera. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital de Florencia para recibir atención médica.
Luego del accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de los servicios de emergencia médica.
La misma policía refirió que por las lesiones provocadas por del impacto, los ocupantes de la camioneta debieron ser asistidos y trasladados al Hospital de Florencia.
Por el momento se desconocen los motivos del choque fatal, pero las autoridades trabajan para analizar las pericias realizadas en el lugar por parte de especialistas del área científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y confirmar cómo se desencadenó el siniestro.
La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fue encuadrada como un triple homicidio culposo.
Este lunes se seguían sumando elementos para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
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