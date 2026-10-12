Santa Fe: una pareja y su bebé murieron al chocar de frente con una camioneta

Luego del accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de los servicios de emergencia médica.

La misma policía refirió que por las lesiones provocadas por del impacto, los ocupantes de la camioneta debieron ser asistidos y trasladados al Hospital de Florencia.

Ocurrió en el norte de Santa Fe.

Por el momento se desconocen los motivos del choque fatal, pero las autoridades trabajan para analizar las pericias realizadas en el lugar por parte de especialistas del área científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y confirmar cómo se desencadenó el siniestro.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fue encuadrada como un triple homicidio culposo.

Este lunes se seguían sumando elementos para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.