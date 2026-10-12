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Tragedia en Mendoza: murió una beba de un año tras caer a un zanjón de riego mientras sus padres cocinaban

La encontraron sus familiares en un cauce cercano a la vivienda y fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito.

Una beba de un año murió tras caer a un zanjón de riego en Corralitos, localidad del departamento mendocino de Guaymallén. El episodio ocurrió este domingo, en las inmediaciones de una vivienda ubicada sobre la calle Severo del Castillo al 8500.

La desaparición de la pequeña motivó un llamado a la línea de emergencias. De acuerdo con el parte policial, poco después llegó una segunda comunicación que alertó sobre su hallazgo dentro de un cauce cercano a su casa, mientras sus padres preparaban la comida.

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Los médicos del microhospital de Puente de Hierro realizó maniobras de reanimación pero no lograron reestablecer las funciones vitales de la menor.

Los médicos del microhospital de Puente de Hierro realizó maniobras de reanimación pero no lograron reestablecer las funciones vitales de la menor.

Ante la gravedad de la situación, sus familiares la trasladaron de inmediato al microhospital de Puente de Hierro. Sin embargo, la nena ingresó sin signos vitales y los profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron salvarla.

La tragedia volvió a poner el foco en los peligros que representan las acequias cuyanas, canales o zanjones de riego, para los menores, especialmente en sectores residenciales donde estos cauces se encuentran próximos a las viviendas.

El lugar donde la beba de un año cayó y perdió su vida.

El lugar donde la beba de un año cayó y perdió su vida.

Otra muerte en Mendoza: un nene de 10 años cayó a un canal de riego

El caso se produjo apenas cinco días después de otro episodio fatal en la provincia. El martes 6 de octubre, un chico de 10 años murió tras caer a un canal de riego en Barriales, localidad del departamento de Junín, en el este mendocino.

El hecho ocurrió en la zona de la Ruta 60 y la calle Corvalán. Según las primeras informaciones, el menor estaba junto a su padre cuando desapareció de su vista y la corriente lo arrastró.

La búsqueda requirió un amplio despliegue de bomberos, policías y equipos especializados. El operativo incluyó drones, un helicóptero, perros entrenados y buzos, hasta que, luego de varias horas de rastrillajes, el cuerpo fue encontrado cerca de las 21 debajo de un puente.

Ambas muertes, ocurridas con pocos días de diferencia, volvieron a exponer los riesgos de los cauces de riego en Mendoza y la importancia de extremar las precauciones para evitar accidentes que involucren a chicos.

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