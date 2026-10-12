Tragedia en Mendoza: murió una beba de un año tras caer a un zanjón de riego mientras sus padres cocinaban

El lugar donde la beba de un año cayó y perdió su vida.

Otra muerte en Mendoza: un nene de 10 años cayó a un canal de riego

El caso se produjo apenas cinco días después de otro episodio fatal en la provincia. El martes 6 de octubre, un chico de 10 años murió tras caer a un canal de riego en Barriales, localidad del departamento de Junín, en el este mendocino.

El hecho ocurrió en la zona de la Ruta 60 y la calle Corvalán. Según las primeras informaciones, el menor estaba junto a su padre cuando desapareció de su vista y la corriente lo arrastró.

La búsqueda requirió un amplio despliegue de bomberos, policías y equipos especializados. El operativo incluyó drones, un helicóptero, perros entrenados y buzos, hasta que, luego de varias horas de rastrillajes, el cuerpo fue encontrado cerca de las 21 debajo de un puente.

Ambas muertes, ocurridas con pocos días de diferencia, volvieron a exponer los riesgos de los cauces de riego en Mendoza y la importancia de extremar las precauciones para evitar accidentes que involucren a chicos.