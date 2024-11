Santi Maratea anunció que dejará de hacer sus colectas solidarias

“¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie? No es que tenés que regalar lo tuyo, aparte vos lo que estás ando es un montón de ayuda”, le dijo Yanina Latorre a Santi Mareta al aire de Bondi, a lo que el influencer respondió: “En eso de los cambios que hablamos recién que voy generando en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya la cumplí”.

Y sobre los motivos que lo impulsaron a encarar las mencionadas colectas comentó: “Quería demostrar que una persona no tiene que ser austera para ser solidaria, ya lo demostré. Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton, lo que no me gusta es mostrar tanto… Terminé con ese show, ahora ofrezco otro".

“Eras la Wanda de las colectas”, añadió entre risas la mujer de Diego Latorre y panelista de LAM (América). “Dejé de ser Wanda Nara, ahora soy Antonela”, le contestó Santiago en clara referencia a la esposa de Lionel Messi.

Por otro lado, Maratea dijo que ya no hace más colectas porque abocado al 100% a la creación de su fundación. "Yo ya estoy casi que no hago más colectas porque estoy muy metido en el lanzamiento de mi fundación", precisó el influencer.

Cabe recordar que en historial de recaudación de donativos voluntarios, Maratea creó un fideicomiso con el que reunió u$s3 millones para pagar deudas del club Independiente de Avellaneda.