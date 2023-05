Santiago Maratea contestó a los que lo critican por su colecta para Independiente

Primero, le respondió al periodista Flavio Azzaro que cuestionó la transparencia de sus campañas: "Me dicen estafador sin tener una sola prueba" arrancó diciendo el influencer.

A raíz de este comentario, Ángel de Brito y sus panelistas le consultaron cómo hace para afrontar todas las críticas que recibe por las redes sociales: “Soy alguien que finge que no le afecta hasta que al final y digo: ‘Esto me está afectando muchísimo y no puedo dormir’", admitió.

"Si no, finjo que está todo bien. Digo: ‘No importa, estoy más allá, estoy seguro de dónde voy, no escucho las críticas'”, reconoció y agregó: "Hoy me saturé y me levanté sacado", detalló Maratea en referencia a los recientes dardos por su actual colecta para el club de Avellaneda.

"Siempre me critican personas que están dentro de un medio de comunicación, están respaldados por gente poderosa. Hoy se lo dije a la revista Sudestada: esta batalla no es de igual a igual, porque yo estoy solo, pongo mi nombre y soy un influencer desde que arranqué", ejemplificó sobre su accionar.

"Hoy día, los influencers y la gente de Internet somos los verdaderos medios independientes", afirmó y detalló: "Cuando hablé, por Instagram, con la revista Sudestada, me pusieron: '¡Qué bueno entender que pensamos diferente!'. Y les respondí: 'Sí, pero yo no sé con quién estoy hablando. Vos estás hablando con Santi Maratea. Yo estoy hablando con una persona que maneja el Instagram de un medio, no sé quién es, ustedes son un grupo de personas anónimas".

"Todos pueden opinar y no todos tienen por qué conocerme. Pero el que investiga un poco puede ver que desde mi primera colecta digo que lo que yo hago no es caridad", dijo Maratea.

Y sumó: "Siempre dije hacia dónde apunta lo que hago: tiene más que ver con organizarnos con la tecnología para un rédito colectivo que con la caridad. Y en este caso, lo que sería ser un fiduciario es lo que yo hago en todas las colectas. Dentro de un fideicomiso, la ley reconoce mi trabajo. Y cuando en otras colectas, como la de Emmita, hago la 'pasada de gorra', es por el trabajo de un fiduciario".