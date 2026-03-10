Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: donde estaba y cuánto piden

El vehículo adquirido por el Diez a principios de los años 90' se mantiene en estado original después de más de tres décadas. Todos los detalles.
Se vende la histórica cupé Renault Fuego que perteneció a Diego Armando Maradona: los actuales dueños piden 65.000 dólares. El vehículo, que es uno de los más recordados del Diez, fue comprado por el futbolista en 1991 y se conserva en estado original, con apenas 67.000 kilómetros.
Maradona adquirió el coche durante su regreso al país tras la suspensión por doping en Italia. En ese momento buscaba un vehículo para moverse en Buenos Aires y eligió la Fuego GTA Max, un modelo con motor 2.2 litros y 123 caballos de potencia, que era el auto nacional más veloz en su época y podía alcanzar cerca de 200 kilómetros por hora.
El Diez utilizó el auto durante su estadía en el país, incluso para asistir a programas de televisión, entrenamientos y eventos deportivos. También se lo vio llegar con esa cupé al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde fue invitado por el piloto Oscar Aventín, quien recordó era un apasionado por los autos y ya tenía vehículos de alta gama durante su etapa en Europa.
Diego vendió la Fuego en 1992 cuando regresó al continente europeo para jugar en el Sevilla. Desde entonces el vehículo pasó por varios dueños, pero siempre fue conservado como un auto de colección, lo que explica su buen estado después de más de tres décadas.
La unidad reapareció en los últimos años en exposiciones y colecciones privadas y ahora volvió al mercado a través de la piloto Aixa Franke, dedicada a la venta de autos clásicos. Según explicó, el coche se mantuvo prácticamente sin uso cotidiano y por eso conserva su condición original.
