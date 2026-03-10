Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: donde estaba y cuánto piden

cupé fuego Así lucía el vehículo en 2018.

Diego vendió la Fuego en 1992 cuando regresó al continente europeo para jugar en el Sevilla. Desde entonces el vehículo pasó por varios dueños, pero siempre fue conservado como un auto de colección, lo que explica su buen estado después de más de tres décadas.

La unidad reapareció en los últimos años en exposiciones y colecciones privadas y ahora volvió al mercado a través de la piloto Aixa Franke, dedicada a la venta de autos clásicos. Según explicó, el coche se mantuvo prácticamente sin uso cotidiano y por eso conserva su condición original.