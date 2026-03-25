El lamento de Gabriel Batistuta sobre Diego Maradona: "Murió solo como un perro"

El exdelantero argentino hizo una fuerte autocrítica sobre los últimos días del Diez y también comparó su figura con la de Messi, marcando diferencias de personalidad y carisma.
Gabriel Batistuta, histórico goleador de la Selección Argentina, brindó una entrevista al exdefensor inglés Rio Ferdinand, en la que repasó su carrera, habló de los problemas físicos que atravesó tras su retiro y recordó a Diego Armando Maradona, lamentando sus últimos días: “Murió solo como un perro”.
"Murió solo. Nadie estuvo con él. Murió como un perro”, expresó Bati, quien tuvo una trayectoria brillante en el fútbol italiano. Incluso, el exgoleador profundizó su reflexión con una fuerte autocrítica: “Me maldije a mí mismo también, porque podría haber sido uno de sus sostenes”.
Además, apuntó sobre el entorno de Maradona en su juventud: “Nadie le dijo que no cuando era joven. Todo estaba bien. Eso fue un gran error”. Y coincidió con Ferdinand en lo peligroso que puede ser ese contexto para cualquier persona. El 9 también destacó la grandeza de Diego dentro y fuera de la cancha: “Fue una gran persona”.
En otro tramo de la charla, el exdelantero se metió en la comparación con Lionel Messi. Para él, son distintos tanto en juego como en personalidad: “Messi es un chico tranquilo, Maradona no lo fue”. Y agregó una frase que generó debate: “Maradona fue y es el top, porque podía manejar todo: el partido, el árbitro y los rivales. Messi puede hacer cosas increíbles, pero no tiene el mismo carisma”.
Más allá del recuerdo de Diego, Batistuta también abrió su lado más íntimo al hablar de los problemas físicos que sufrió tras su retiro. En 2019 se sometió a una compleja operación de tobillo para poder recuperar calidad de vida, luego de años de dolor constante. “Le dije a los médicos: ‘Cortame la pierna’. No quería sentir más dolor”, confesó, graficando el sufrimiento que atravesó.
Durante la entrevista también hubo lugar para la nostalgia. Recordó su gol ante Inglaterra en el Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, en un partido que terminó 2-2 y se definió por penales, y reveló un dato especial: ese mismo día nació su hijo. Por último, el exgoleador armó un equipo ideal con los mejores futbolistas con los que compartió cancha. Entre ellos incluyó a Claudio Caniggia, Fernando Redondo, Francesco Totti y Cafú, además de, claro, Maradona.
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