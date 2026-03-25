El lamento de Gabriel Batistuta sobre Diego Maradona: "Murió solo como un perro"

Embed Messi vs Maradona, Argentina legends debate with Gabriel Batistuta



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Más allá del recuerdo de Diego, Batistuta también abrió su lado más íntimo al hablar de los problemas físicos que sufrió tras su retiro. En 2019 se sometió a una compleja operación de tobillo para poder recuperar calidad de vida, luego de años de dolor constante. “Le dije a los médicos: ‘Cortame la pierna’. No quería sentir más dolor”, confesó, graficando el sufrimiento que atravesó.

Durante la entrevista también hubo lugar para la nostalgia. Recordó su gol ante Inglaterra en el Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, en un partido que terminó 2-2 y se definió por penales, y reveló un dato especial: ese mismo día nació su hijo. Por último, el exgoleador armó un equipo ideal con los mejores futbolistas con los que compartió cancha. Entre ellos incluyó a Claudio Caniggia, Fernando Redondo, Francesco Totti y Cafú, además de, claro, Maradona.