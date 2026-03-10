Champions League: Barcelona le empató sobre el final a Newcastle gracias a Lamine Yamal

El conjunto inglés ganaba con un gol de Harvey Barnes a los 86 minutos pero el crack español con un tanto de penal a los 96' estampó la igualdad y la serie se definirá en el Camp Nou.
Newcastle y Barcelona empataron 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en un encuentro equilibrado con goles en los últimos minutos. Harvey Barnes puso en ventaja al conjunto inglés a los 41' del segundo tiempo, pero Lamine Yamal igualó de penal a los 50 y dejó la serie abierta de cara a la definición en el Camp Nou.
El primer tiempo fue parejo con mayor posesión del Barcelona pero con Newcastle más directo en ataque. El equipo inglés generó varias llegadas durante la primera media hora, mientras que el conjunto catalán intentó controlar el ritmo con circulación, aunque sin demasiada profundidad. La etapa inicial terminó sin goles, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha.
El encuentro se rompió a los 40 del segundo tiempo cuando llegó el gol del local: Harvey Barnes recibió dentro del área y definió para poner el 1-0 en el marcador, resultado que parecía definitivo cuando el partido entraba en su tramo final. Sin embargo, en tiempo agregado el árbitro sancionó penal para Barcelona tras una infracción dentro del área y Lamine Yamal se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 y evitó la derrota del conjunto español.
Con este resultado, la serie se definirá el 18 de marzo en el Camp Nou, donde Barcelona buscará aprovechar la localía, mientras que Newcastle intentará sostener el nivel mostrado para avanzar a los cuartos de final del prestigioso certamen de clubes.
comentar