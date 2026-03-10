Champions League: Barcelona le empató sobre el final a Newcastle gracias a Lamine Yamal

El encuentro se rompió a los 40 del segundo tiempo cuando llegó el gol del local: Harvey Barnes recibió dentro del área y definió para poner el 1-0 en el marcador, resultado que parecía definitivo cuando el partido entraba en su tramo final. Sin embargo, en tiempo agregado el árbitro sancionó penal para Barcelona tras una infracción dentro del área y Lamine Yamal se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 y evitó la derrota del conjunto español.