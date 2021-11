SENASA declaró alerta sanitario por Peste Porcina Africana

La PPA es una enfermedad cuyo virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.), y que tiene una alta letalidad. De momento no existe una vacuna eficaz que permita la contención, de ahí la preocupación ante su presencia en el continente americano.

cerdos-01.jpg El alerta por la posible llegada de la Peste porcina africana se lanzó este miércoles en Argentina. Archivo.

"Resulta imprescindible reforzar los niveles de prevención de ingreso, exposición y diseminación, a fin de evitar la introducción de la enfermedad en el Territorio Nacional", consigna la Resolución 564/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. En ese sentido se indicó que las acciones que se lleven a cabo deben ser de respuesta rápida permitiendo que "el sistema de vigilancia epidemiológica pueda actuar en forma ágil mediante los sistemas de alerta temprana".

SENASA declaró el "Alerta Sanitario en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la presencia en cerdos domésticos de focos de infección del virus de Peste Porcina Africana en las Repúblicas Dominicana y de Haití, y su potencial propagación por el continente americano".

Por lo que indicó que se adoptarán nuevas medidas de prevención y se fortalecen las ya existentes, con el objetivo de disminuir el riesgo de ingreso, exposición y diseminación de la PPA en "huéspedes susceptibles, tanto cerdos domésticos como asilvestrados y jabalíes, en todo el Territorio Nacional".

El organismo recordó que Argentina "es históricamente libre de Peste Porcina Africana", no obstante entre 2016 y 2020 el patrón global de distribución del virus revela "un grave deterioro debido a la propagación de la enfermedad, principalmente en Europa y en Asia, después de la primera ocurrencia en China, en 2018". Vale recordar que en China la enfermedad mató (entre 2018 y 2019) al 50% de los cerdos que había en ese país.

En coincidencia, este martes la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) informó que China tuvo un brote de PPA en una granja de cerdos en la provincia de Hainan. El mismo se dio en una granja de 1.063 animales, comenzó el 23 de octubre y se confirmó el 31 de octubre, dijo la OIE.

Una ola de brotes de peste porcina africana acabaron con -al menos- el 20% de la manada reproductora en el norte del país asiático, dijeron fuentes de la industria y analistas, excediendo las pérdidas esperadas y aumentando los temores sobre el potencial de un mayor impacto en el sur.