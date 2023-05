Sindicatos del transporte le declaran la guerra a Uber

Ugatt emitió un comunicado en el que instan a la empresa Uber y al Ente Nacional de Comunicaciones a cumplir con la ley en Argentina. Los gremialistas recuerdan que "desde el año 2017, los fallos judiciales han instado al ENACOM a bloquear el uso de la aplicación de Uber en el territorio nacional debido a que la empresa no cuenta con un CUIT para tributar en Argentina, no respeta las leyes laborales y no brinda herramientas a sus trabajadores para poder ejercer el trabajo dignamente".

La Ugatt asegura estar a favor de la libertad de empresa, pero también afirma que la tecnología nunca puede estar en contra de los trabajadores y que la empresa Uber no respeta las leyes laborales y genera un perjuicio a las arcas del Estado en términos tributarios.

En el comunicado, la organización sindical hizo un llamado a cumplir la ley y destaca la importancia de mantener la dignidad de los trabajadores argentinos y sus familias. Además, reafirma su compromiso con la cultura del empleo registrado y la importancia de mantener los convenios colectivos de trabajo.

Desde el Enacom, en tanto, ya habían aclarado en 2018 que no tienen competencia "para bloquear sitios web ni cuentan con la capacidad técnica para realizar esa tarea".

La Ugatt concluye su comunicado con la frase "DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY NADA", haciendo hincapié en la importancia de respetar las leyes laborales en Argentina.

Piden regular a los deliverys

La Ugatt fijó también su postura en cuanto al debate sobre el encuadre y labor de los y las repartidores de delivery por plataformas, como Rappi y Pedidos Ya.

El bloque de sindicatos transportistas exaltó la necesidad de resolver "de forma urgente su actual condición precarizada".

“Los gremios deben ser conducidos por los genuinos representantes de cada actividad, quienes deben respetar cada una de sus ramas", enfatizó Omar Maturano, titular de la Ugatt y secretario general de La Fraternidad, el gremio de los maquinistas ferroviarios.

“Se necesita con urgencia ordenar de forma legal la actividad de los repartidores de delivery de empresas de plataformas, que en muchos casos son extranjeras, por lo que no tributan en el país, y además proteger a esos trabajadores/as que a diario, arriesgan su físico a partir de la precarización".

El sindicalista destacó al dirigente Mauro López, de la Asociación Sindical de Repartidores Independientes (ASRI), y sostuvo que 800 empleados de la actividad ya son representados en La Plata y otros distritos, los cuales requieren ser parte de "la discusión de los proyectos de ley presentados para ofrecer soluciones a la totalidad del personal" del sector.

Uber redujo sus pérdidas a US$157 millones en el primer trimestre del año

Uber redujo de forma considerable sus pérdidas en el primer trimestre del año, de US$5.930 millones en los tres primeros meses de 2022 a US$157 millones en 2023, gracias al aumento de sus ingresos.

Uber informó este martes de que su facturación de enero a marzo de este año creció un 29 %, a US$8.823 millones, por encima de lo que esperaban los analistas. El resultado bruto de explotación ajustado, o ebitda, aumentó un 353 % para situarse en US$761 millones.

Durante una conferencia telefónica con analistas, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, destacó a España, Alemania y Turquía, como los mercados internacionales con mayor crecimiento para la compañía.