Technoblade: murió el famoso youtuber del videojuego Minecraft

Su rostro y verdadero nombre no se conoció hasta ahora, en un clip que ya acumula más de 24 millones de visualizaciones y 4 millones de likes, lo que da una muestra acabada del alcance que tenía.

"Technoblade", como se hacía llamar en el videojuego y en YouTube, saltó a la fama transmitiendo en vivo y publicando clips de sí mismo jugando, donde demostró sus cualidades. Sin embargo no fue hasta el año pasado cuando se abrió a su comunidad y le reveló que había sido diagnosticado de cáncer.

Según él mismo contó, a raíz de un fuerte dolor en su brazo derecho le encontraron un tumor contra el que batalló sometiéndose no sólo a intervenciones sino también a sesiones de quimioterapia y rayos.

Su emotiva despedida en video

"Hola a todos, acá Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto. Tengamos una última conversación. Mi nombre real es Alex", comienza el mensaje publicado en YouTube por la familia del joven.

"Gracias a todos por apoyar mis contenidos a lo largo de los años. Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría ser Technoblade cada una de esas veces. Fueron los años más felices de mi vida", agrega.

Según cuenta el padre en el video, Technoblade estuvo durante un par de meses pensando en grabar un último video, pero su estado le impedía concretarlo, e incluso las condiciones no eran las mejores para que pudiera siquiera escribir lo que quería decir.

"Eventualmente, dijo que lo iba a escribir y que me iba a pedir a mí que lo leyera, pero le estaba costando mucho. En un momento, me arrodillé junto a su cama y le dije: 'Alex, no tenés que hacer nada más. Has hecho tanto por tantas personas, millones de personas. Ya puedes descansar. Pero si quieres escribir un último video, sé que estás esperando que las cosas estén un poco mejor. Bueno, no esperes, las cosas no van a mejorar'", revela el padre en el video.

"Todos nos dijimos adiós. Él era el chico más increíble. Extraño a Technoblade. Gracias a todos ustedes por todo. Ustedes significaban mucho para él", concluye.

En el cierre del video, aparece un texto firmado por la mamá de Technoblade en el que cuenta que su hijo atravesó durante el último año un cáncer "en etapa cuatro".

"La valentía de mi hijo durante este camino fue una lección luminosa para todos nosotros quienes tuvimos el privilegio de caminar junto a él. Gracias por compartir este viaje, mientras él hacía lo que amaba para sus amados seguidores", cierra el texto.