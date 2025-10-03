Triple crimen de Florencio Varela: Justicia peruana dictó prisiòn preventiva a "Pequeño J" y será extraditado a la Argentina

El Ministerio público peruano solicitó su detención con fines de extradición, acusándolo de homicidio agravado con alevosía y violencia de género contra Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Por su parte, la fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva, plazo que consideran suficiente para finalizar el proceso.

El abogado Marcos Sandoval, defensor oficial de “Pequeño J”, adelantó que apelará el fallo. Previamente, había rechazado su extradición y afirmó que su defendido es inocente.

Audiencia virtual y postura del imputado

Durante la sesión, “Pequeño J” rechazó ser extraditado y se declaró inocente. Vestido con remera blanca, se mostró tranquilo y escuchó las exposiciones de los fiscales desde el juzgado de Chilca, en Lima. Su defensa sostiene que existen irregularidades en el pedido de traslado y que los hechos no están suficientemente probados.

Próximos pasos del proceso

Si el juez peruano aprueba la extradición, Valverde volvería a la Argentina para ser juzgado. Mientras tanto, seguirá detenido en Perú hasta que se resuelva su situación. La causa sigue abierta y se espera que el proceso continúe en las próximas semanas, con el objetivo de garantizar que el imputado enfrente a la justicia en el país donde ocurrieron los crímenes.