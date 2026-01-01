Festejos de Año Nuevo en CABA: más de 20 heridos por fuegos artificiales

El Hospital Oftalmológico Santa Lucía recibió a 12 personas con heridas oculares provocadas por pirotecnia. Entre los atendidos se encontraban dos menores de 15 años. Todos los pacientes presentaron cuadros ambulatorios y fueron dados de alta tras la atención médica correspondiente.

En el Hospital Oftalmológico Lagleyze, en tanto, se asistió a otras dos personas con lesiones leves en los ojos, también relacionadas con el uso de fuegos artificiales.

Por su parte, el Hospital de Quemados atendió a ocho pacientes con heridas causadas por pirotecnia, cuyas edades oscilaron entre los 9 y los 25 años. En todos los casos, las lesiones fueron de carácter leve y de manejo ambulatorio, por lo que no fue necesaria la internación y los pacientes recibieron el alta médica.

Desde ese centro de salud se informó además que solo se registró un caso con una lesión de mayor gravedad, aunque tampoco requirió internación.

Desde el Gobierno porteño recordaron que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible, una medida dispuesta por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según se indicó oficialmente, la normativa busca proteger a las personas, a los animales y al ambiente, y fue impulsada a partir de pedidos de vecinos en reuniones con las autoridades.