Choque fatal en Juan B. Justo y Córdoba: dos muertos

El hecho ocurrió en la mañana del 1° de enero de 2026, a las 8.30, cuando, conforme a las primeras informaciones, dos personas a bordo de una moto cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.

Hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME. Ambas avenidas están cortadas al tránsito en su totalidad.

Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, se encontraban sin signos vitales