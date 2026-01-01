Choque fatal en Juan B. Justo y Córdoba: dos muertos

Dos personas a bordo de una moto cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo.
Dos personas murieron en un choque fatal, en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en el barrio porteño de Palermo. En el siniestro participaron una moto y un colectivo. Hay gran operativo en la zona.
El hecho ocurrió en la mañana del 1° de enero de 2026, a las 8.30, cuando, conforme a las primeras informaciones, dos personas a bordo de una moto cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.
Hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME. Ambas avenidas están cortadas al tránsito en su totalidad.
Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, se encontraban sin signos vitales
