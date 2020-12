Tucumán: fue con pollera a recibir el diploma y lo obligan a cambiarse

Desde sus cuentas de Facebook e Instagram, Villafañe denunció que fue víctima de discriminación al haber asistido al acto de fin de curso en camisa, pollera, medias y zapatos. Además de la foto del uniforme que utilizó, el joven redactó un extenso descargo. "En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política", comienza el texto.

"La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existe y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo)", denuncia Villafañe en el texto que acompaña la foto.

Sobre el final de su posteo, el joven insta a que toda aquella persona que atraviese una situación similar se anime a alzar la voz y denunciar el hecho discriminatorio. "Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen. ¡No nos callamos más!", cierra el posteo.

En declaraciones radiales, Villafañe relató los pormenores de la situación que le tocó vivir. "Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó qué hacía vestido así con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí", explicó.

Villafañe le pidió que lo dejara quedarse al acto y el directivo le exigió que debía cambiarse. El joven volvió a ponerse un pantalón y al término del encuentro se cambió nuevamente y realizó la publicación en las redes sociales.

Luego de haberse viralizado la publicación en redes sociales, el director de la escuela se comunicó con Luis para pedirle disculpas. "Me llamó personalmente y hablamos un poco".

Como conclusión, Luis aseguró que su decisión de asistir al acto con pollera fue planeada durante todo el año anterior, para "visibilizar el machismo que hay en las instituciones".