¡Un argentino se tatuó los resultados de la Selección Argentina!

“Acá tomando unos mates”, fue lo que le puso Gonzalo, el protagonista de esta historia, a su amigo, Leandro, el encargado de difundir el chat viral.

“No amigo, ¿qué mate? Estás drogado. ¿Qué te hiciste, b*ludo? Flasheaste, hay que esperar un poco”, fue la respuesta de su compañero, quien quedó paralizado por el tatuaje que el otro se había hecho.

“¿Qué hay que esperar, amigo? Hace 34 años que estoy esperando y no llega. Todos dicen 'Si gano, me la hago, si gano, me la hago'. Son los mismos que dicen 'Si consigo trabajo, voy a Luján caminando’. ¿Por qué no vas a Luján caminando primero a ver si conseguís laburo? 'Si gano me lo hago', y ahí, ¿qué estás sacrificando? Esto es para valientes, b*ludo. El que no, que se baje antes. Yo estoy re subido”, fue la contundente explicación de Gonzalo.

Además, menciona que se lo hizo junto al tatuaje que tiene de Maradona. “En la zurda, en la que está el más grande de todos”, dice Gonzalo ilusionado. “Esta la vamos a ganar. Se tuvo que ir para ganarla”, luego de explicar que el Diego no está presente, pero hará fuerza para ganar.

Su amigo no pudo evitar la emoción y se subió a la esperanza de su compañero: “Estás re loco pedrito (suelen cambiarse los nombres), pero quién nos roba la ilusión. Vamos Argentina lpm”.