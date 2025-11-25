Un chofer de un viaje de egresados dio positivo de cocaína y marihuana

Todo comenzó a las 5 de la mañana, en la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. cuando los alumnos partieron con destino a Cariló, en un micro de la empresa Plusmar.

La primera parada fue en Escobar para que suban alumnos de otros colegios y después realizaron el mismo procedimiento en Munro. Precisamente, en esa localidad el partido de Vicente López, los padres solicitaron el control.

“Los menores ya estaban dentro del vehículo y en el viaje se hizo el pedido”, contó una madre que estaba en el lugar, en diálogo con TN.

Según contó, el conductor se negó en varias oportunidades a cumplir con el narcotest por lo que tuvo que intervenir la Policía.

En varios intentos la prueba no salió bien porque el chofer no realizaba la acción correcta hasta que la repitieron y finalmente dio positivo en cocaína y marihuana. Mientras que el test de alcoholemia dio negativo.

Fue entonces que los padres comenzaron a golpear al conductor que tuvo que ser retirado del lugar escoltado por la Policía.

En medio de los incidentes, el viaje se retrasó varias horas y desde la empresa Lake Travel, responsable del viaje, le solicitaron a la compañía de micros que envíen otro chofer.

De todos modos, cuando el segundo conductor llegó a realizar el reemplazo, descubrieron que no tenía las horas de sueño correspondiente.

Finalmente, recién después del mediodía y tras una nueva solicitud, apareció un tercer chofer y los chicos pudieron emprender camino a Cariló.