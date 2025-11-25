Córdoba: incidentes tras la denuncia por la muerte de bebés en la Nueva Maternidad

La protesta se realizó en las inmediaciones del centro de salud, donde se generaron incidentes entre las familias y la seguridad del centro asistencial.

A partir de la información recogida por medios locales, un grupo de unas 20 personas se acercó por la mañana de este martes a manifestarse pacíficamente en la puerta de la institución en reclamo por la muerte de varios bebés y de una mamá tras atenderse allí, que ya son investigados por la Justicia.

Los manifestantes querían que los recibiera el director del hospital, pero no se dio ese encuentro. Ante la falta de respuesta, la tensión fue en aumento y uno de los presentes comenzó a tirar objetos contra el frente del hospital.

La policía intervino para impedir que los manifestantes ingresaran al área administrativa. Aun así, los reclamos no se detuvieron y debieron desalojarlos.

Embed

Los manifestantes fueron denunciados

Finalmente, horas más tarde, el secretario de Salud de la provincia de Córdoba, Carlos Giordana, se presentó en el Tribunales para realizar una denuncia.

“Ingresaron aproximadamente unos 15 manifestantes que se pusieron algunas vestimentas con los nombres de víctimas y reclamo de justicia. Estos manifestantes se movieron dentro de la institución de una manera violenta generando roturas de bienes muebles y situaciones de violencia verbal para los miembros del equipo de salud, situación que no corresponden y no vamos a tolerar", expresó en la denuncia.

El funcionario aseguró que hay 15 personas identificadas “que se manifestaron dentro de la Maternidad, produjeron algunos daños de cosas materiales, fueron desalojados por la Policía de la Maternidad y una vez que estuvieron fuera de la institución prohibieron el ingreso de todo tipo de vehículo con el riesgo que eso implica de no dejar ingresar a alguien que puede llegar con una urgencia”.