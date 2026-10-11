Un multimillonario le puso precio a la felicidad: cuánto dinero se necesita para comprarla

Se trata del estadounidense Ray Dalio, fundador de un fondo de cobertura y dueño de una fortuna estimada en US$22.000 millones. Se refirió también a las claves para el desarrollo personal y profesional.
Durante su intervención en la Cumbre de Asia del Instituto Milken, celebrada en Singapur, el inversor estadounidense Ray Dalio afirmó que acumular una gran fortuna no asegura la plenitud personal. Si bien reconoció que el dinero constituye un factor relevante en la vida cotidiana, el empresario remarcó que, a partir de determinado umbral económico, la felicidad deja de estar vinculada a los ingresos para depender, fundamentalmente, del sentido de pertenencia a una comunidad.
"El dinero es un factor importante en la vida", pero "a partir de cierto nivel" la felicidad "no está relacionada con la riqueza", dijo el empresario norteamericano. "El factor más determinante de la felicidad es el sentido de comunidad", agregó.
Asimismo, el fundador del fondo de cobertura Bridgewater Associates reflexionó sobre las claves del desarrollo profesional y personal. Según Dalio, la flexibilidad ante los cambios resulta más determinante para el éxito que las capacidades intelectuales individuales, al destacar que la capacidad de adaptación ante distintos escenarios es el verdadero motor del progreso. "Hay un dicho que dice: 'El éxito no depende de cuán inteligente seas, sino más bien de cuán adaptable seas'", señaló.
Dalio, quien creó Bridgewater en 1975 y la transformó en una de las mayores gestoras de fondos a nivel global -con un volumen actual cercano a los 102.000 millones de dólares-, posee un patrimonio estimado en US$22.000 millones, lo que lo posiciona entre las 400 personas más ricas de EE.UU. según el índice de Bloomberg.
En los últimos días, el multimillonario advirtió también que la Inteligencia Artificial es una "burbuja clásica" que se acerca al punto de estallar ante el aumento de las tasas de interés y la necesidad de convertir riqueza en efectivo. “Estamos en la parte del ciclo que precede a eso, pero nos estamos acercando”, evaluó.
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