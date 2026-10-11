Un multimillonario le puso precio a la felicidad: cuánto dinero se necesita para comprarla

Asimismo, el fundador del fondo de cobertura Bridgewater Associates reflexionó sobre las claves del desarrollo profesional y personal. Según Dalio, la flexibilidad ante los cambios resulta más determinante para el éxito que las capacidades intelectuales individuales, al destacar que la capacidad de adaptación ante distintos escenarios es el verdadero motor del progreso. "Hay un dicho que dice: 'El éxito no depende de cuán inteligente seas, sino más bien de cuán adaptable seas'", señaló.