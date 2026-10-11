Por su parte, el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que el post operatorio del Sumo Pontífice será de una semana. "Puedo precisar que la operación está prevista para los próximos días y el tiempo previsto para la internación postoperatoria en el Hospital Gemelli es de alrededor de una semana”, dijo.

Será la primera vez en que León XIV ingrese en este centro asistencial, que ya cuenta con antecedentes en la atención de los pontífices. De hecho, allí estuvo internado el Papa Francisco entre el 14 de febrero y el 23 de marzo de 2025 para el tratamiento de una bronquitis grave.

León XIV cumplió 71 años el 14 de septiembre pasado y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia. En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú.

La agenda del Papa León XVI en su visita a la Argentina

En principio, el Santo Padre llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. El aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y 20 minutos más tarde participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Después, está programada la visita al presidente Javier Milei, y, a las 18:30, mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con representantes de sectores del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El Papa León XIV tiene previsto llegar el 8 de noviembre a la Argentina.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.