Vivimos esperando. Esperando que las circunstancias cambien, que las preocupaciones desaparezcan, que las cosas finalmente se acomoden para poder empezar a disfrutar. Pero la vida no siempre se acomoda a nuestros planes. Y si condicionamos nuestra felicidad a que todo suceda de determinada manera, corremos el riesgo de pasar años esperando un momento que quizás nunca llegue tal como lo imaginamos.

El bienestar se consume

Vivimos en una época en la que la felicidad parece haberse convertido, además, en una obligación. Las redes sociales nos muestran personas que parecen tener vidas extraordinarias, cuerpos perfectos, relaciones maravillosas, viajes permanentes, proyectos exitosos y una plenitud que pareciera no conocer fisuras. El bienestar se vende, se enseña, se consume. Hay libros, cursos, suplementos, rutinas y cientos de fórmulas para alcanzar aquello que, paradójicamente, cada vez parece más difícil de encontrar.

Y en medio de tanta información, tanta exigencia y tanta búsqueda, quizás nos olvidamos de preguntarnos qué significa realmente ser felices. Porque la felicidad no necesariamente se parece a aquello que nos enseñaron a perseguir.

Tal vez no sea una vida sin problemas. Tal vez no sea tener todo lo que deseamos. Tal vez no tenga que ver con alcanzar una versión extraordinaria de nosotros mismos, sino con aprender a reconocer la belleza de nuestra propia vida, incluso cuando no es perfecta.

Necesitamos llorar

Durante mucho tiempo hemos asociado la felicidad con la ausencia de dolor, de conflictos, de preocupaciones. Como si ser felices significara vivir permanentemente en un estado de bienestar, entusiasmo y alegría. Pero la vida es mucho más compleja que eso. Somos seres emocionales y nuestras emociones no responden a un calendario, a una planificación ni a nuestras expectativas.

Hay días en los que estamos felices y otros en los que simplemente estamos cansados. Días en los que sentimos gratitud y otros en los que necesitamos llorar. Días en los que tenemos claridad y otros en los que no sabemos hacia dónde ir.

Y eso también es vivir.

Quizás uno de los errores más grandes que cometemos es creer que cualquier emoción que nos aleje de la felicidad debe ser corregida, evitada o eliminada. Nos incomoda sentir tristeza, miedo, frustración, incertidumbre. Intentamos rápidamente encontrar una explicación, una herramienta, una afirmación o una manera de salir de ese estado, como si permanecer un rato en él significara estar haciendo algo mal.

Pero no todas las emociones vienen a arruinarnos la vida. Algunas vienen a mostrarnos algo. A señalar una necesidad desatendida, una herida, un límite que no estamos respetando, una decisión que estamos postergando o una parte de nosotros que necesita ser escuchada.

No podemos construir una vida plena negando aquello que nos duele. Tampoco podemos obligarnos a ser felices cuando estamos atravesando algo que necesita tiempo, cuidado y comprensión.

La felicidad no debería ser una exigencia más.

Joe Dispenza propone, desde su enfoque, que podemos comenzar a transformar nuestra experiencia cuando dejamos de vivir condicionados exclusivamente por las emociones y los pensamientos que hemos repetido durante años. Cuando aprendemos a observar nuestras reacciones, a cuestionar nuestros patrones y a generar nuevas experiencias emocionales, en lugar de seguir reproduciendo automáticamente aquello que conocemos.

Espacios internos

Y aunque podemos discutir algunos de sus planteos desde el punto de vista científico, hay una idea que vale la pena rescatar: no somos únicamente espectadores de nuestra experiencia. Tenemos la posibilidad de revisar cómo pensamos, cómo interpretamos lo que nos sucede y qué hacemos con aquello que la vida nos presenta.

No siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero muchas veces sí podemos trabajar sobre la manera en que lo atravesamos.

Eso no significa negar la realidad, minimizar el sufrimiento ni responsabilizar a alguien por las circunstancias difíciles que le toca vivir. Significa reconocer que, aun en medio de situaciones que no podemos controlar, hay espacios internos que podemos cultivar.

Y quizás la felicidad tenga mucho más que ver con eso que con conseguir todo aquello que creemos que nos falta.

Tal vez sea aprender a dejar de pelear con nuestra propia vida.

A dejar de compararnos con la vida de otros. A dejar de medir nuestro valor por lo que conseguimos, por cuánto producimos, por cuánto dinero ganamos o por la cantidad de objetivos que alcanzamos. A comprender que no necesitamos estar constantemente mejorando, haciendo, logrando, creciendo o transformándonos para merecer un momento de paz.

Porque si cada etapa de nuestra vida se convierte en un escalón hacia una supuesta versión mejor, ¿cuándo vamos a permitirnos disfrutar de la versión que somos hoy?

Si siempre hay algo que corregir, algo que alcanzar, algo que aprender, algo que sanar, algo que manifestar, algo que conseguir, corremos el riesgo de vivir sintiendo que nunca somos suficientes.

La felicidad en lo cotidiano

Y quizás no se trate de abandonar nuestros sueños, nuestras metas o nuestros deseos. Claro que podemos aspirar a una vida mejor. Claro que podemos querer crecer, prosperar, amar, viajar, aprender, cambiar y construir nuevas realidades. El problema no está en desear. El problema aparece cuando convertimos el deseo en una condición para sentirnos bien.

Cuando creemos que nuestra vida actual es apenas una sala de espera de aquella vida que algún día tendremos.

La felicidad también puede encontrarse en lo cotidiano, en aquello que muchas veces pasa inadvertido porque no tiene la espectacularidad de nuestros grandes sueños. En una conversación que nos hace bien, en el abrazo de alguien que amamos, en el aroma del café por la mañana, en una tarde de sol, en una canción que nos recuerda algo, en el silencio, en la risa, en poder descansar sin sentir culpa.

No porque esas pequeñas cosas solucionen nuestros problemas, sino porque nos recuerdan que la vida también está sucediendo mientras intentamos resolverlos.

Quizás la felicidad no sea un estado permanente al que debamos llegar, sino una manera de relacionarnos con la vida. Una capacidad que podemos desarrollar cuando dejamos de exigirle que sea perfecta para poder disfrutarla.

Y esto requiere presencia. Requiere aprender a habitar el momento, incluso cuando no es exactamente el momento que habíamos imaginado. Requiere dejar de vivir tan pendientes de lo que vendrá, de lo que falta, de lo que podría suceder, de aquello que aún no hemos conseguido.

Porque el futuro es una posibilidad, pero el presente es el único lugar en el que verdaderamente estamos viviendo.

Qué estamos haciendo con nuestra vida

Nos pasamos años buscando la felicidad en lugares que creemos que nos la van a dar. Y a veces, cuando finalmente llegamos, descubrimos que la sensación dura mucho menos de lo que imaginábamos. Entonces aparece un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva necesidad. Y volvemos a empezar.

Quizás sea hora de dejar de perseguirla como si fuera algo que se nos escapa y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo con la vida que ya tenemos.

¿Qué estamos dejando de disfrutar por estar demasiado ocupados intentando conseguir algo más? ¿Cuántos momentos estamos postergando? ¿Cuántas veces decimos que no tenemos tiempo para aquello que nos hace bien? ¿Cuánto de nuestro sufrimiento nace de la realidad y cuánto de las expectativas que construimos alrededor de ella?

No tengo respuestas definitivas. Creo que la felicidad es una experiencia profundamente personal y que cada uno encontrará su propia manera de nombrarla, sentirla y construirla. Pero sí creo que, en medio de tanta búsqueda, necesitamos recuperar algo que parece haberse vuelto extraordinariamente difícil: el permiso para vivir sin tener que demostrar, conseguir o alcanzar nada.

Quizás no necesitemos una vida extraordinaria para ser felices. Quizás necesitemos aprender a reconocer lo extraordinario que puede ser estar vivos.

Y tal vez, cuando dejemos de perseguir la felicidad y comencemos a vivir con más presencia, conciencia, amor y gratitud, descubramos que no estaba tan lejos.

Que no era un destino.

Que era, en parte, el camino que estábamos olvidando recorrer.

Con amor, Romi.