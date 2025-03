Un viaje a la naturaleza para conectar con tu bienestar / Por Romina Atencio

Carpintería es un pintoresco pueblo situado en la provincia de San Luis, Argentina, que destaca por su belleza natural y su ambiente tranquilo. A solo 30 minutos en auto de Merlo, San Luis, este pequeño pueblo ofrece un refugio ideal para quienes buscan escapar del bullicio urbano y conectarse con la naturaleza.

Rodeado de impresionantes sierras y vastas llanuras, Carpintería se encuentra en una región de gran belleza paisajística. La cercanía con la Sierra de los Comechingones proporciona un telón de fondo espectacular y es un punto de partida perfecto para quienes disfrutan del senderismo, la observación de aves y otras actividades al aire libre. Los ríos cercanos, como el río de Carpintería, son perfectos para quienes buscan refrescarse en los días cálidos o disfrutar de un día de pesca.

Carpintería, un pueblo pintoresco ubicado en San Luis.

A pesar de su tamaño, el pueblo está impregnado de cultura y tradiciones que reflejan la historia de la región. Las festividades locales, que incluyen celebraciones religiosas y ferias artesanales, permiten a los visitantes conocer más sobre las costumbres de su gente y disfrutar de la hospitalidad típica de las comunidades argentinas. Los habitantes de Carpintería son amables y acogedores, lo que contribuye al encanto del lugar.

La oferta gastronómica en Carpintería es otro de sus grandes atractivos. Los visitantes pueden degustar platos tradicionales de la cocina argentina, incluyendo asados, empanadas y productos locales. Con restaurantes que priorizan ingredientes frescos y de la región, cada bocado se convierte en una experiencia que complementa el viaje.

El pueblo también ofrece diversas actividades recreativas para disfrutar en familia o con amigos. Existen espacios para picnic y juegos, así como senderos para caminatas que permiten explorar la naturaleza circundante. Durante el verano, la cercanía con la naturaleza invita a realizar actividades acuáticas y de aventura.

Junto con todos estos encantos naturales y culturales, en Carpintería existe una increíble especie de burbuja energética, por estar asentado sobre piedra de cuarzo, que eleva automáticamente nuestra energía al llegar. El cuarzo tiene múltiples funciones sanadoras, pero sobre todo, tiene muchísimos beneficios a nivel energético.

Las sierras de los Comechingones cuentan con una historia muy dolorosa, pero guardan también en ellas toda la sabiduría y la energía de estos pueblos originarios.

Estuve en Carpintería para el carnaval, dando un retiro espiritual. Me enamoré al punto, de qué volví este fin de semana pasado. No volví voluntariamente, volví atraída por la necesidad de sentirme bien. La necesidad de sentirme en armonía con la naturaleza, en armonía con mi energía y realmente recargada. No puedo explicar lo que ocurre cuando llegamos a este pueblo, pero hay algo mágico en el aire que hace que inevitablemente, te quieras quedar ahí para siempre.

Carpintería es un destino que combina belleza natural, cultura y un ambiente cálido y acogedor. Es un lugar ideal tanto para quienes buscan un escape romántico como para familias que desean disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Con su encanto rústico y su rica tradición, este pueblo se convierte en una experiencia memorable para todos sus visitantes. Sin duda, Carpintería es un tesoro escondido en el corazón de San Luis que merece ser visitado.

Romina Atencio

En lo personal estuve alojada en una hermosa hostería al final de la calle Altos de Carpintería, cuyos dueños además de ser amorosos, ofrecen una experiencia gastronómica de desintoxicación, llena de pro bióticos, fermentos naturales, súper saludable, que ayudan a mejorar tu bienestar físico de forma acelerada.

