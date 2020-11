Una mujer encontró un hongo igual a Olaf, el muñeco de nieve de Frozen

“Llegó con mis compras en una caja y no me había dado cuenta del parecido, pero si lo hubiera visto en la tienda, igualmente lo hubiera agarrado. No podría haber pasado junto a él y dejarlo en el estante, demasiado lindo para eso.", comentó Jennifer entre risas.

mujer-hongo-olaf.jpg

“Los que habían visto la película Frozen me dijeron lo mucho que se parecía mucho a Olaf el muñeco de nieve. Lo mantuvimos en la ventana de la cocina. Pero, después de un par de días, su apariencia comenzaba a desvanecerse. No pude soportar tirarlo a la basura, así que le hicimos la justicia que merece cualquier buen hongo y lo metimos en un biryani. Estaba muy rico".

"Siempre tendremos buenos recuerdos de Olaf el hongo", recordó melancólica.