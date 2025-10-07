El Gobierno de la Ciudad desalojó un mercado usurpado hace 14 años

Bajo la responsabilidad de la Policía de la Ciudad, se llevó a cabo el operativo en el inmueble ubicado en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 2300, entre Güemes y Charcas.

El procedimiento fue realizado en forma preventiva debido al estado de deterioro del edificio y ante el riesgo estructural y ambiental para los vecinos.

Además de las autoridades policiales, trabajó personal de la Guardia de Auxilio, de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.

Propiedad número 451 devuelta a sus dueños.



Recuperamos en Palermo el antiguo mercado frigorífico Canning, que había estado usurpado por 14 años.



En la Ciudad, el orden no se negocia. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 7, 2025

DESALOJO NÚMERO 451

Se trató del desalojo número 451 que se realiza desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Macri, que comenzó en diciembre de 2023.

Justamente, Macri se refirió a esto y declaró: “Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley, por eso vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad”.

En menos de dos años, se han recuperado sitios históricos que estuvieron ocupados por décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano.

También fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución y en San Telmo, al igual que inmuebles en Nueva Pompeya, Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas, entre otros operativos.