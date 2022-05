Vacunación Covid: cuarta dosis libre en Buenos Aires

Las personas que cumplan con ese requisito, se podrán acercar a inocularse en cualquier centro de vacunación divulgado en la página vacunatepba.gba.gob.ar.

"Estamos en una cuarta ola que se debe fundamentalmente a una subvariante de Ómicron, que es un 30 por ciento más contagiosa que la que tuvimos en enero, y lo que está sucediendo es que estamos teniendo buena cantidad de contagiados, muchos leves, aumento de la demanda en consultas ambulatorias, pero todavía tiene poco impacto en las internaciones graves y fallecimientos", informó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Información importante



A partir de mañana, las personas mayores de 18 años pueden acceder a la segunda dosis de refuerzo libre



¡Tienen que haber cumplido cuatro meses desde el primer refuerzo!



Buscá tu centro de vacunación más cercano https://t.co/p0rXPcZ1NM pic.twitter.com/vcFoGHQBQx — SaludBAP (@SaludBAP) May 20, 2022

El ministro resaltó que el poco impacto en las Unidades de Terapia Intesiva es producto de "las más de 100 millones de vacunas aplicadas en todo el país y unas 40 millones aplicadas en la Provincia de Buenos Aires".

"Eso hace que tengamos una alta tasa de inmunidad, aunque debemos seguir con los recaudos tomados hasta ahora", agregó Kreplak por AM 750.

"La enorme mayoría de los casos serán leves como resfríos; si no cambia eso, si no se tiene un cuadro de mucho malestar, falta de aire, no es necesario ir al hospital. Hay que quedarse a resguardo", explicó.

En cuanto a los números de la vacunación en la Provincia de Buenos Aires, un 95 por ciento de los habitantes bonaerenses recibieron la primera dosis, el 87 por ciento la segunda y el 55 por ciento la tercera.

"Hay que llegar a un número arriba del 80 por ciento de la población vacunada con los refuerzos", sostuvo Kreplak, quiene mañana supervisará los centros de vacunatorio.