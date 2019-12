"Vejeces" es un documental realizado por el psicogerontólogo Alejandro Burlando Páez y la cineasta Lucía Paz, para lo cual entrevistaron a varones y mujeres de entre 20 y 55 años.

"La idea fue hacer un material audiovisual para difundir temáticas relacionadas con el envejecimiento, dirigido a otras generaciones. El objetivo fue indagar las visiones que tienen sobre la vejez", señaló Burlando Páez en declaraciones a este diario.

El profesional afirmó que en las entrevistas surgieron comentarios que iban desde "no me imagino (mi propia vejez) o me imagino de determinada manera, lo que hay que promover es que la vejez no tiene que ser un lugar que iguale sino que permita la diversidad, entender que puede haber muchas vejeces porque hay muchas formas de vivir". En este sentido remarcó que "uno es uno, hay muchas subjetividades, y esto es lo hay que rescatar: el rasgo singular" de la vejez, lo heterogéneo de esta etapa del ciclo de la vida. Y señaló que una de las claves es que "el arte sirva para empezar a generar otras miradas sobre las vejeces".

En tanto, acerca de la producción destacó que a fines de 2017 comenzaron con la preproducción. "En marzo de 2018 se grabaron las entrevistas y después vino todo el período largo de edición porque había 15 horas de crudo y transformarlo en un material de 30 minutos llevó su tiempo. Se hicieron 23 entrevistas a personas entre 20 y 55 años, de las que quedaron 18 entrevistas", señaló.

"Vejeces" fue estrenado recientemente en el marco del Ciclo de Artes Escénicas y Audiovisuales de la AMIA. Asistieron personas mayores del Centro Integral para Adultos Mayores "Jofesh", quienes dieron su opinión sobre las imágenes de vejeces que manifestaron los entrevistados en el documental.

Mantenerse activos

En el material audiovisual se presentaron entrevistas a jóvenes, adultos y adultas. Hubo quienes dijeron que no se imaginaban su propia vejez, quienes recién empezaron a pensar cuando sus padres llegaron a esa etapa, quienes recurrieron al recuerdo de sus abuelos, y otros manifestaron que uno es el mismo a lo largo de la vida. También surgieron temas sobre los cambios corporales, el paso del tiempo, los estereotipos, los miedos, la soledad, la sexualidad, el entorno.

Tras la proyección, el público adulto mayor dio su devolución. "Sentí que estaban hablando de mí, no todas las vejeces son iguales", "hay que disfrutar de lo que se tiene a esta edad", "hay que vivir el presente", "hay gente de 80 años que se percibe de 50, o de 65 como de 40", "lo más importante que tengo en el día al día es que me miro al espejo y me reconozco tal cual soy".

Diálogo con los realizadores.

Además manifestaron la importancia de mantenerse activos, de realizar cursos, ampliar las redes y promover las relaciones intergeneracionales. "Los jóvenes tienen las dudas, nosotros las respuestas", fue uno de los comentarios.

También se habló sobre la sexualidad y derrumbaron prejuicios expresando que "no envejece, podemos dar mucho de este corazón".

Por otra parte, en declaraciones a este diario, la coordinadora general del Centro Integral para Adultos Mayores de la AMIA "Jofesh", Luciana Slipakoff, sostuvo que "el documental es super interesante porque lleva el tema de las vejeces a generaciones más jóvenes que quizá no se hacen preguntas" al respecto.

"Hablar sobre el tema de la identidad, los estereotipos, de cuándo empieza, los cuidados y el debate y la reflexión conjunta es importante", agregó.

Presentaciones

Junto a Alejandro Burlando Páez -quien también es coordinador general del Programa Gerontológico de Salud de la Ciudad, PROGESA- y Lucía Paz, en la presentación estuvieron Franco Safeni, montajista; Lali Ortiz, sonidista. También trabajaron en el documental Ariadna Hereter, cámara; Tomás Ramos, dirección de sonido; Francisco Iurcovich, edición de color.

"Vejeces" fue presentado también en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), en la inauguración del Área de Personas Mayores, a cargo de Gabriela Groba; y en el Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) de PAMI, a cargo de Marilina Mena Palacios.

