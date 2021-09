Para Cafiero, "Macri y Larreta son lo mismo"

Cuando el grabador del celular se enciende, Santiago Cafierose concentra. Dispara fuerte contra la oposición y hace uso -y por momentos abuso- del discurso de campaña del gobierno, ése que incluye hablar de la recuperación económica y de la salida de la pandemia, del futuro y de la esperanza. Y siempre, siempre, resalta la figura del presidente Alberto Fernández.

"Larreta tiene vergüenza de Macri, por eso trató de esconderlo", dispara, apenas comienza la charla. Y asegura que "aunque quieran mostrar diferencias, Macri y Larreta son lo mismo, encarnan el mismo proyecto político".

El jefe de Gabinete tiene bien claros los objetivos que persigue cada vez que habla: golpear a la oposición y destacar la labor del presidente. "Ya tenemos 55 millones de vacunas, y todas esas vacunas las consiguió el presidente. Larreta no consiguió ninguna vacuna. Esa es la realidad", remarca. Y agrega: "Sólo el Gobierno (nacional) puede hablar de la gestión de la pandemia. con sus aciertos y errores. La oposición decidió hacer política con la pandemia, pero no aportó nada".

- ¿Cómo ve la situación general del país a una semana de las PASO?

- Estamos viendo la reactivación y eso es muy importante. El Presidente está muy enfocado en exhibir esta reactivación económica, buscando testimonios en empresas y en trabajadores, él mismo es el primer enunciador de la recuperación económica. mostrando y exhibiendo los datos de la reactivación. Claro que hay ramas de la economía que se están recuperando a una velocidad y otras que no tanto. Pero lo importante es que hay una reactivación y eso nos permite pensar en un fin de año mucho mejor. También será mejor porque estamos avanzando mucho con la campaña de vacunación. Ya tenemos 55 millones de vacunas, y a todas las consiguió el presidente. Larreta no consiguió ninguna vacuna. Esa es la realidad.

Plan de vacunación

- ¿Cómo se está avanzando con el plan de vacunación en este momento?

- Hoy queremos completar que todos los mayores de 50 años tengan las dos dosis en septiembre y eso nos va a permitir soportar la llegada de Delta o de cualquier otra variante del Covid-19. Y nos concentramos en los mayores de 50 años, porque el 80% de los fallecimientos se dieron en mayores de 50 años, por eso queremos haya un alto nivel de vacunación en ese sector.

- ¿Para qué se van usar las dosis que aún están disponibles de Moderna?

- En primer lugar, las dosis de Moderna fueron destinadas para uso pediátrico y de adolescentes con enfermedades prevalentes, y después también las usamos para completar el esquema de vacunación de los mayores de 50 que tenían la primera dosis de Sputnik. Ahora también como, como anunció la ministra Carla Vizotti, estamos prontos a recibir las vacunas de Pfizer que también se destinarán para uso pediátrico y de adolescentes .

- ¿Y qué pasará con las segundas dosis de Sputnik?

- Tenemos prevista la liberación de lotes del componente 2 de Sputnik, que nos entregará el laboratorio Richmond que las envasa aquí en el país. Esto nos va a permitir avanzar en ese segmento. Como dije, queremos que todos los mayores de 50 años tengan su segunda dosis aplicada a lo largo de septiembre. Hoy ya tenemos el 60% del total de la población con una primera dosis y el 35% con dos dosis. La vacuna es fundamental porque es lo que permite que bajen las internaciones y que baje la mortalidad.

- Mencionó primero la economía y luego las vacunas. ¿Cree que son las dos variables que más impactará en la decisión del voto? ¿En ese orden?

- Sí, porque son las principales preocupaciones de la gente. Hoy las preocupaciones de la sociedad argentina están vinculadas a que haya más posibilidades de empleo, están vinculadas a la situación económica y a superar la pandemia. Y la vacuna no es sólo una política sanitaria, es también una política económica. porque la vacuna es la permite abrir las fábricas, es la que permite abrir los hoteles, las pizzerías, el turismo. Es la que permite poner en marcha la economía. Por eso todas las políticas públicas que estamos poniendo en marcha están vinculadas a esto: a poner en marcha la economía y a superar la pandemia.

- En algún momento circuló la frase: "la vacuna no vota". ¿Qué opina de esto?

- La vacuna es fundamental porque salva vidas y, al mismo tiempo, reactiva la economía. Sólo nosotros tenemos testimonios para dar de eso. Sólo el gobierno puede hablar de la gestión de la pandemia. con sus aciertos y errores. Pero sólo el Gobierno puede hablar de la gestión de la pandemia. La oposición se puso en frente y no aportó nada.

- Pero en una primera etapa, incluso Larreta estaba con el presidente en los anuncios. ¿No cree que los gobiernos locales pueden mostrar que gestionaron? ¿No cree que Larreta acompañó?

- Yo creo que Larreta se equivocó este año. Cuando escuchó más a los encuestadores y escuchó más a los asesores políticos que a los médicos intensivistas, se empezó a pelear no con el Gobierno nacional sino con la política sanitaria. Y en la segunda ola la ciudad de Buenos Aires fue la más castigada. Y sólo empezaron a bajar los casos cuando coordinó con nosotros la política de cerrar por 9 días fuerte. Sólo a partir de ahí, se torció la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires. Y eso confirmó lo que le presidente siempre dijo: que las políticas de cuidado y de restricción de circulación son duras pero dan resultado.

"Larreta tiene vergüenza de Macri"

- Hasta acá hemos hablado de Larreta, pero no de Macri. ¿Cuál de los dos es visto como el "opositor ideal" para el Gobierno?

- No sé, no soy sommelier de opositores, ni pretendo serlo. Pero sí tengo claro que encarnan un mismo proyecto. Me parece que Larreta tiene vergüenza de Macri, por eso trató de esconderlo. Pero a Macri le debe quedar algo de autoestima y volvió porque piensa que su palabra es motivante para ese espacio político. Naturalmente Macri está bastante más desgastado que Larreta, pero expresan el mismo proyecto político. Es un proyecto político de exclusión, de la timba financiera, de la no inclusión de la gente.

- ¿Pero no advierte diferencias entre ellos? Macri le pega duro al Gobierno, mientras que Larreta asegura que no quiere profundizar la grieta...

- Si bien Larreta toma esa postura, es sólo una postura. Termina siendo una pose. Como muchas de las cosas que hace, que son de cartón, como la camioneta que pintaron y no anda es todo mentira.

Como cuando decían que rápidamente abrían las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y en realidad no volvían las clases sino que había revinculación en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo ellos trabajaron sobre la idea de que sólo en la Ciudad de Buenos Aires había clases, cuando en realidad en muchas provincias ya había clases, olvidándose de un país federal, pensando en un modo porteño-céntrico.

- ¿Piensa que el presidente hubiera debido buscar hacer un consenso más amplio con toda la oposición en la pandemia?

- El presidente buscó el consenso todo el tiempo. En todas las decisiones que se tomaban estaban presentes todos los gobernadores de todos los colores políticos. Con la oposición más partidaria o legislativa hubo 3 reuniones de alto contenido político. Y el diálogo institucional fue muy fluido, sobre todo el año pasado, secretarios ministros, todos dialogaban permanentemente. Después, la la oposición decidió ir por otro lado y hacer política con la pandemia. Y nosotros no hacemos política con la pandemia.

- El crecimiento del año que viene está previsto que sea menor al de este año, ¿qué previsiones están tomando?

- Nuestra previsión es que el año que viene se vuelve a crecer y queremos que ese crecimiento se distribuya de manera socialmente justo y que impacto en los salarios de los trabajadores en los haberes de los jubilados, eso es lo que tenemos como plan de gobierno. Hoy lo estamos llevando adelante para cumplirlo. Argentina volverá a crecer y ese crecimiento se distribuye de un modo equitativo...

Eso lo vamos a cumplir.

- Lo que no se va a poder cumplir es el cálculo de inflación que tenían previsto en el presupuesto para este año...

- Y no... porque ese cálculo lo hicimos en septiembre del año pasado, y entre esa fecha y los niveles de inflación que tuvimos en marzo -que llegaron al 4,8%-, el mundo tuvo la tercera ola, aparecieron nuevas cepas de Covid-19, y eso golpeó a las economías industriales y eso repercutió también en una tensión muy fuerte de los precios internacionales y naturalmente a los problemas estructurales que tiene la Argentina -que los tenemos que resolver- desde el punto de vista inflacionario, se montó un problema global de suba de precios que complicó todo. Por eso, luego comenzó a descender...

- ¿Cómo es la relación del presidente con el ministro Guzmán? ¿está conforme con su trabajo?

- Sí, el presidente está muy conforme con la labor de Guzmán y la relación con él es excelente.

Cambios de gabinete

- Se habla mucho de cambios en el Gabinete...

- No habrá cambios en el Gabinete.

- ¿Qué escenarios ven para el próximo 12 de septiembre?

- Nosotros estamos proyectando un escenario en el que ganamos. Estamos convencidos de que la sociedad argentina va a reconocer la tarea realizada, la gestión de la pandemia, una gestión que tuvo aciertos y errores, pero ha buscado lo mejor para todos los argentinos.

La primera parte de la pandemia tuvo que ver con fortalecer el sistema de salud de la Argentina para evitar que un médico tuviera que elegir si ponerle el respirador a una persona o a otra. Eso en la Argentina no pasó porque el presidente tomó una decisión: cuidar la vida de los argentinos. Cómo lo hizo? Fortaleciendo el sistema de salud para que eso no pase. El sistema de salud argentino no colapsó porque Alberto Fernández puso más de 45.000 millones de pesos en ampliar el sistema hospitalario, en incrementar en un 40% las unidades de terapia intensiva y en comprar respiradores y distribuirlos en todo el país. A eso se sumó la tarea de todos los médicos, especialmente los intensivistas, que son los verdaderos héroes y heroínas de esta pandemia.

Y después vino el tiempo de la vacuna. Cuando hubo vacunas, empezó el tiempo de la vacuna. Y eso es lo que estamos llevando adelante.

El cumpleaños en Olivos

- Pero ese esfuerzo que hizo el Gobierno de invertir 45.000 millones de pesos no está tan presente en la gente como el festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos. ¿Cómo evalúan esto?

- Ahí se monta una cortina de humo, de desánimo y de indignar al indignado, que lo que busca es ocultar todo esto Y lo hacen porque la oposición no tiene un testimonio para agregar sobre la lucha contra la pandemia. La oposición no puede decir qué hizo mientras los argentinos llevaban adelante una lucha contra la pandemia. No puede decir qué hizo. No tuvo propuestas, no generó un vínculo con alguien para que traiga vacunas o tests, no hizo nada.

- Ahora, el presidente se equivocó y las disculpas no alcanzaron. ¿No creen que hubo un error en el manejo de la comunicación?

- El presidente se equivocó y lo reconoció. Y hay otros dirigentes que se equivocaron y no reconocieron nada. Larreta y Santilli fueron a un cumpleaños cuando estaba prohibido y no dijeron nada. Con esto no justifico al presidente, porque el mismo presidente no se justifica. Así que menos lo voy a hacer yo. Si el presidente mismo dice "yo me equivoqué, esto fue un error y me presento como ciudadano de a pie ante la Justicia, para dar todas las explicaciones del caso y ya proponer un resarcimiento". Eso no lo hizo ningún dirigente.

- ¿No es contradictorio que el presidente proponga una reparación y al mismo tiempo diga que no hubo ningún delito? Si no hubo daño, ¿por qué querría hacer una reparación?

- No, porque él lo que está diciendo es "daño hubiera sido si hubiera propagación de virus". De todos modos, hubo un incumplimiento. El está presentando el resarcimiento porque hubo un incumplimiento.

- ¿Qué expectativas tienen ahora que la causa está en manos del juez Lino Mirabillia que ha tenido fallos contradictorios en este tema, porque sobreseyó al presidente, la primera dama y a los Moyano por haberse reunido en Olivos durante la cuarentena, y luego elevó a juicio al surfer y al personal trainer de Olivos?

- No tenemos ninguna expectativa porque vemos que es algo que hoy orbita más bien en los medios de comunicación, no vemos que eso sea algo preocupante. Insistimos en que la penalidad es un resarcimiento de esta característica. Este es un caso muy distinto a los otros casos que llevó este juez antes. No realmente no tenemos especulación sobre eso, no la tiene el presidente y el resto del gobierno tampoco.

- ¿Ahora sí lo dan por terminado?

- Se sostiene este tema para no hablar de otras cosas.

- ¿No creen que hay un malestar genuino en la gente?

- Al gobierno no lo define una foto. Lo definen acciones, hechos concretos, políticas públicas. Y nosotros somos un gobierno que amplió derechos: la interrupción voluntaria del embarazo, el programa de 1000 días, llevamos adelante políticas públicas de escala que no tienen antecedentes como el IFE y el ATP . Si te llevan solo a discutir un error es incompleto, porque ellos quieren instalar sólo ese tema. Pero no está en la problemática de la gente. La preocupación de la gente está relacionada con llegar a fin de mes, cómo consigue trabajo si no lo tiene o uno mejor, a que su hijo estudie, q tener atención médica si tiene Covid-19. A que si tiene un peso más se puede ir de vacaciones



Apertura de Fronteras

- ¿Qué va a pasar con la apertura de fronteras a partir del 6 de septiembre?

- Sólo podrán entrar y salir los argentinos. Vamos a flexibilizar la cantidad de argentinos que ingresan y podrán hacerlo por vía terrestre. Vamos a autorizar algunos pasos de frontera por vía terrestre, siempre y cuando los gobernadores habiliten esos pasos.

- ¿Y en septiembre se va a autorizar el ingreso de turistas extranjeros de países limítrofes como estaba previsto?

- Los turistas extranjeros podrían llegar recién en octubre pero eso dependerá de tener una buena cobertura de segundas dosis. Ahora llegaremos a 2.200 los argentinos que pueden regresar por avión.

- ¿Prevén más flexibilizaciones en las próximas semanas?

- Vamos paso a paso...