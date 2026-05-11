Titanes en el Ring vuelve a escena

Paulina Karadagian, Billy Jim y los nuevos Titanes en el Ring hicieron su aparición -inesperada- en la actual edición Feria del Libro, y marcaron el retorno de este clásico del entretenimiento, que vendrá con una nueva identidad y el espíritu renovado.

Con nuevo logo, rediseño de vestuarios, reinterpretación de los clásicos personajes como el Caballero Rojo -más humano y menos inalcanzable- y una renovación de todo el plantel, a través de convocatorias abiertas, tryouts, entrevistas, pruebas físicas con luchadores de todo el país.

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“Buscábamos que tuvieran la sangre que tenemos nosotros” explicó Paulina Karadagian, y agregó cómo fue el proceso de encontrar a los nuevos luchadores “Es algo que ves y te das cuenta”. A partir de ahora, los nuevos titanes integraran algo mucho más grande que un show, pasaran a formar parte de una auténtica leyenda.