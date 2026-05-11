Titanes en el Ring vuelve a escena

El legendario show de catch creado por el Gran Martin Karadagian, volverá al ruedo con nuevos luchadores y de la mano de su heredera natural, su hija Paulina.
El 30 de abril pasado se cumplieron 104 años del nacimiento de Martín Karadagian, el creador del universo fantástico de los Titanes en el Ring que, desde 1962, inventó héroes y villanos para miles y miles de chicos, y transformó el catch en un entretenimiento popular.
De la mano de Paulina Karadagian -hija del inolvidable titán- y del histórico luchador Billy Jim, el regreso de la magia será el 23 y 24 de mayo próximo, con dos funciones diarias en el Teatro Margarita Xirgu -Chacabuco 875,CABA-, para luego seguir camino por otros escenarios.
Paulina Karadagian, Billy Jim y los nuevos Titanes en el Ring hicieron su aparición -inesperada- en la actual edición Feria del Libro, y marcaron el retorno de este clásico del entretenimiento, que vendrá con una nueva identidad y el espíritu renovado.
Con nuevo logo, rediseño de vestuarios, reinterpretación de los clásicos personajes como el Caballero Rojo -más humano y menos inalcanzable- y una renovación de todo el plantel, a través de convocatorias abiertas, tryouts, entrevistas, pruebas físicas con luchadores de todo el país.
“Buscábamos que tuvieran la sangre que tenemos nosotros” explicó Paulina Karadagian, y agregó cómo fue el proceso de encontrar a los nuevos luchadores “Es algo que ves y te das cuenta”. A partir de ahora, los nuevos titanes integraran algo mucho más grande que un show, pasaran a formar parte de una auténtica leyenda.
comentar