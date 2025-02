Quién es Fernando Bearzi, el nuevo titular de la Anses

Bearzi fue, hasta este lunes, el funcionario principal a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que lleva adelante las inversiones financieras del organismo previsional con una cartera cercana a los USD 65.000 millones.

Mientras que aseguran que tiene una relación cercana al ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los hombres de confianza de Milei.

“Me especializo en Administración de Riesgos, Inversiones e Instrumentos Financieros. He gerenciado y liderado equipos de trabajo en empresas del sector privado y público”, se define a sí mismo el nuevo titular del Anses en su perfil público de la red social Linkedin.

Mientras que su currículum vitae constan antecedentes en la función pública, siempre en cargos de perfil financiero.

Hasta 2015 fue titular de su propia firma Bearzi y Asociados, también fue director por Anses en Edenor en 2016, fue ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.

Además fue director académico Posgrado de Finanzas de la UCA entre 2020 y 2023, presidente BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario y subdirector ejecutivo de operaciones del FGS desde marzo.

Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2025

Milei justificó el despido de Mariano de los Heros

El presidente Javier Milei reveló los motivos por los que decidió desplazar al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Mariano de los Heros y sostuvo que fue "una falta de respeto" hablar sobre la agenda de reformas del Gobierno sin su consentimiento, por lo que el funcionario "voló por los aires".

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", explicó el mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la salida de De los Heros, quien había hablado sobre la reforma previsional.