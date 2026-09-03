Armando Cavalieri renueva su mandato al frente del Sindicato de Comercio

Al frente de la lista oficialista, el dirigente gremial recibió un sólido respaldo de los afiliados. Mantendrá el liderazgo de la entidad porteña y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) confirmó este jueves el triunfo de la Lista Azul, la fórmula encabezada por Armando Cavalieri y Carlos Pérez, en una jornada electoral en la que más de 16.200 afiliados concurrieron a votar. Con este sólido respaldo, la lista oficialista mantendrá el liderazgo de la entidad porteña y de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).