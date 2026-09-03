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Armando Cavalieri renueva su mandato al frente del Sindicato de Comercio

Al frente de la lista oficialista, el dirigente gremial recibió un sólido respaldo de los afiliados. Mantendrá el liderazgo de la entidad porteña y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) confirmó este jueves el triunfo de la Lista Azul, la fórmula encabezada por Armando Cavalieri y Carlos Pérez, en una jornada electoral en la que más de 16.200 afiliados concurrieron a votar. Con este sólido respaldo, la lista oficialista mantendrá el liderazgo de la entidad porteña y de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El proceso electoral contó con la debida validación institucional y judicial, luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la oficialización de la Lista Celeste-Verde al confirmarse, mediante peritajes caligráficos, irregularidades en 1.238 firmas que le impidieron cumplir con los requisitos reglamentarios de la convocatoria.

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"La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio. En una coyuntura donde las políticas del Gobierno Nacional plantean grandes desafíos para el mundo laboral, la fortaleza de nuestra organización es la herramienta principal para defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil", expresó Armando Cavalieri.

El reelecto Secretario General agregó: "Frente al escenario nacional actual, un gremio unido y consolidado es indispensable para actuar con representatividad y peso estratégico. Iniciamos este nuevo período reafirmando el compromiso inquebrantable de estar al frente de las discusiones nacionales, al lado de la familia mercantil y en constante protección de sus derechos".

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