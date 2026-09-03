Milei anunció sanciones a las empresas que intenten extraer petróleo en las Islas Malvinas

Indicó que desde el Gobierno lograron detectar que el proyecto Sea Lion "tiene fecha para iniciar la explotación petroleraoff shore en algún momento de los próximos meses" y que eso le proporcionará al gobierno británico la "capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar".

En su mensaje por cadena nacional, Milei adelantó que firmará un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

En ese sentido, dijo que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, agregó.

Aseguró que quiere modificar la Ley N° 26.659 para "endurecer las sanciones y penas contras las compañías" vinculadas a emprendimientos no autorizados, sobre todo en el sector petrolero.

También busca crear un Consejo de Seguridad Nacional para definir "la política de seguridad nacional de forma transversal a todo el Estado". Además busca una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional.

Mientras que quiere establecer un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

Milei anunció que ampliará recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Sostuvo quiere incrementar las capacidades en telecomunicaciones y destacó que la Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país.

Según indicó, la iniciativa tendrá tres objetivos: en primer lugar, modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas.

Mientras que creará el Consejo de Seguridad Nacional "que definirá una política de Seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado" y que establecerá "un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación".

Finalmente, sostuvo Milei, se le pedirá al Congreso "que le otorgue al Consejo facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional".