Milei anunció sanciones a las empresas que intenten extraer petróleo en las Islas Malvinas

El Presidente brindó un mensaje por cadena nacional. Acompañado por integrantes del Gabinete, reivindicó el reclamo de soberanía y dio a conocer la construcción de una base en Tierra del Fuego.
El presidente Javier Milei reivindicó este jueves el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. "Son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto", aseguró por cadena nacional.
Al respecto, el líder de La Libertad Avanza señaló que "las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación" y que "en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días". Consideró que los isleños "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".
Alrededor del mandatario se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
El Presidente indicó que "desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia", en particular la explotación de recursos naturales, y que sin embargo "el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado".
Indicó que desde el Gobierno lograron detectar que el proyecto Sea Lion "tiene fecha para iniciar la explotación petroleraoff shore en algún momento de los próximos meses" y que eso le proporcionará al gobierno británico la "capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar".
En su mensaje por cadena nacional, Milei adelantó que firmará un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.
En ese sentido, dijo que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, agregó.
Aseguró que quiere modificar la Ley N° 26.659 para "endurecer las sanciones y penas contras las compañías" vinculadas a emprendimientos no autorizados, sobre todo en el sector petrolero.
También busca crear un Consejo de Seguridad Nacional para definir "la política de seguridad nacional de forma transversal a todo el Estado". Además busca una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional.
Mientras que quiere establecer un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.
Milei anunció que ampliará recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Sostuvo quiere incrementar las capacidades en telecomunicaciones y destacó que la Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país.
Según indicó, la iniciativa tendrá tres objetivos: en primer lugar, modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas.
Mientras que creará el Consejo de Seguridad Nacional "que definirá una política de Seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado" y que establecerá "un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación".
Finalmente, sostuvo Milei, se le pedirá al Congreso "que le otorgue al Consejo facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional".
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