Violento choque en Caballito: un colectivero se quedó dormido e impactó contra tres vehículos y un contenedor

Según informaron fuentes policiales, la unidad circulaba con pasajeros a bordo cuando el conductor perdió el control del vehículo y avanzó sin frenar. En su recorrido, impactó primero contra un contenedor de basura y luego contra un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307, que estaban correctamente estacionados y sin ocupantes.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron el momento del siniestro, en el que se observa cómo el colectivo se desvía de su trayectoria y arrastra los autos varios metros, provocando importantes daños materiales.

Caballito Choque Colectivo

Efectivos de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y entrevistaron al chofer, quien reconoció que se había quedado dormido al volante. A partir de esa declaración, la investigación se orientó hacia una posible fatiga del conductor, aunque no se descartan otras hipótesis, como una falla mecánica.

Por prevención, una ambulancia del SAME se hizo presente para asistir al colectivero, pero el hombre rechazó la atención médica y aseguró no estar lesionado. No se registraron heridos entre los pasajeros ni entre terceros.

El operativo incluyó el resguardo de la zona y la toma de testimonios, mientras se aguardaba la llegada de los propietarios de los vehículos dañados, que encontraron sus autos con severos destrozos en la carrocería.