Detuvieron al padre Paco Olveira durante la marcha de jubilados frente al Congreso

El sacerdote fue demorado acusado de “resistencia a la autoridad” y trasladado hasta un móvil policial, escoltado por los diputados Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés -de Unión por la Patria (UxP)-, quienes se encontraban acompañando la protesta.

Embed Así detenian en Congreso al padre"Paco" supuestamente por agredir a un polici@

Miren el video! pic.twitter.com/PSxOvCuf6L — SERGIO RODRIGUEZ ✌️ (@sergiopeinador) February 4, 2026

La detención del padre Paco se produjo durante la marcha de los jubilados que se movilizan para reclamar una jubilación digna. Según quedó registrado en imágenes de distintos medios, los manifestantes realizaban la tradicional ronda alrededor del Parlamento sobre la vereda cuando los efectivos les impidieron continuar y los obligaron a alejarse del edificio. La situación derivó en empujones, el uso de gas pimienta y al menos tres detenciones.

Detención del sacerdote La detención del sacerdote.

El diputado Eduardo Valdés grabó el momento de la detención de Olveira, difundió el video en sus redes sociales y solicitó su inmediata liberación al fiscal Horacio Peix, quien se encontraba trabajando en la zona. Minutos después, y tras analizar los registros aportados por legisladores y periodistas, el fiscal resolvió dejar sin efecto la detención y el sacerdote fue liberado.

No es la primera vez que el padre Paco resulta detenido en este contexto. El 12 de noviembre del año pasado ya había sido demorado por la Policía Federal durante otra marcha de jubilados y liberado horas más tarde. En aquella oportunidad, Olveira denunció un “ensañamiento con los jubilados”, a quienes definió como “la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria”.

Durante la represión de este miércoles, efectivos de la PFA utilizaron gas pimienta y escudos para dispersar a los manifestantes. Varias personas debieron ser asistidas en las inmediaciones del Congreso por los efectos del gas. “Se acaban de llevar a un jubilado en muletas. Estaba ahí y se lo llevaron, no estaba haciendo nada”, relató una manifestante a un móvil de C5N, mientras continuaban los reclamos por una jubilación digna.