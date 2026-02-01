Postergan el paro en los aeropuertos, pero habría demoras por las asambleas

La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del cese de actividades al próximo lunes 9 de febrero. A pesar de la prórroga de la medida de fuerza, el sindicato liderado por Rodolfo Aguiar mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos de cabotaje e internacionales.

Aerolíneas Gremios Conflicto.jpg Las asambleas podrían provocar demoras en los vuelos.

El conflicto se originó a raíz de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunciaron desde el gremio, el Gobierno dio marcha atrás con un aumento en el adicional por "racionamiento" que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada.

"El Ejecutivo tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios", expresó Aguiar, secretario general de ATE, quien remarcó que el aumento ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema SARHA.

Fuentes de la ANAC indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran trabajando para desactivar la protesta y garantizar que no haya afectaciones en las operaciones aéreas. De todos modos, los delegados gremiales fueron taxativos, al señalar que la medida se ratificará este lunes mediante el anuncio formal. "No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado", manifestó Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, quien calificó la decisión oficial como una maniobra política que perjudica gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

paro general ATE La medida de fuerza había sido convocada por ATE.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos de la Argentina. Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales quedarían cancelados, exceptuando únicamente los traslados sanitarios, humanitarios, del Estado o de órganos para trasplantes.

Mientras tanto, durante el transcurso de esta semana, la operatividad en los mostradores y pistas continuará sujeta a las demoras derivadas de las asambleas informativas en los lugares de trabajo