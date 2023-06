Despedida de Riquelme: restricciones a fotógrafos y periodistas causa polémica

"Esta decisión no sólo es arbitraria y lesiva para todos los medios periodísticos y los fotógrafos profesionales, sino que resulta limitante de la libertad de prensa y de información", consideró la entidad en un comunicado de respuesta a la decisión de los organizadores.

La fiesta homenaje al ídolo de Boca será cubierta exclusivamente por el fotógrafo del Club Atlético Boca Juniors y los medios podrán obtener las imágenes desde una plataforma web, según se anunció oficialmente el jueves.

https://twitter.com/aRGra_/status/1672305288219697152 LA EXCLUSIÓN DE LXS REPORTERXS GRÁFICXS ENSOMBRECE EL HOMENAJE A JUAN ROMÁN RIQUELME@BocaJrsOficial pic.twitter.com/PdlKhypp8q — aRGra (@aRGra_) June 23, 2023

"De este modo, han vedado el ingreso a toda la prensa, nacional e internacional, representada por los asociados, y la dan el monopolio de la imagen fotográfica a una sola persona", cuestionaron los reporteros gráficos.

"Esto afecta incluso los intereses de Riquelme. Las imágenes alojadas en una web transitoria no perdurarán en el tiempo ni en los archivos. Por el contrario, si se permite la participación de los fotógrafos profesionales no sólo se garantizará una mayor cantidad y calidad de imágenes sino también su permanencia y visibilidad", alertaron.

La asociación recordó que "la Justicia definió hace mucho tiempo que eventos de interés público exigen morigerar el derecho de admisión de sus organizadores", con lo que llamó a encontrar una solución hasta el momento rechazada por los responsables del evento.

"Disponemos de muy poco tiempo, pero también de mucha experiencia para destrabar esta penosa situación, no deseada por ningún medio ni periodista profesional", remarcó el comunicado oficial.

"Los fotógrafos profesionales cuentan con la experiencia y la organización necesaria para garantizar una correcta cobertura, acorde con la calidad del espectáculo. Apelamos a que los organizadores, junto con los interesados, puedan llegar rápidamente a una solución adecuada y satisfactoria para todas las partes", concluyó.

Además, el cupo de acceso a la sala estará limitado a un periodista por medio acreditado y una vez llena no se podrá acceder a la misma, sin excepción.

Por último, se destacó que no serán asignadas entradas de protocolo y ya no se admitirán modificaciones en los acreditados. Tampoco no habrá cambios de último momento, quedando los lugares vacíos de quienes no puedan concurrir.

Riquelme_Messi_Maillot_Boca_Juniors.webp Juan Román Riquelme tendrá su esperado partido de despedida y Lionel Messi será uno de los invitados de honor. Archivo.

La Televisión Pública transmitirá la despedida de Riquelme

La Televisión Pública transmitirá en vivo la fiesta de despedida del fútbol de Juan Román Riquelme, "Un partido para toda la vida", que se desarrollará el próximo domingo a las 18 en la Bombonera.

El canal transmitirá en directo desde la Bombonera la fiesta que el ídolo compartirá con destacadas figuras del fútbol, entre ellas Lionel Messi, Leandro Paredes, Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Gabriel Heinze, Lucho González, Sergio Romero, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Javier Saviola, Guillermo Barros Schelotto, Hugo Ibarra, Sebastián Battaglia y Sergio "Manteca" Martínez, entre otros.

La transmisión, que arrancará a las 16, tendrá a Gustavo Kuffner en relatos, comentarios de Miguel Osovi y a Miguel Tití Fernández y Sofi Martínez informando desde el campo de juego. Además, Germán Berghmans y Gabriela Previtera acompañarán la llegada del público desde los alrededores del Estadio.

"Me siento afortunado; esto es una película para mí, y no quiero que termine nunca. Desde el día que debuté en 1996, será la tarde más linda que puede soñar un chico", sostuvo durante la presentación de este partido, que será una verdadera fiesta del fútbol.