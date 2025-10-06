Pilotos anuncian medida de "acción directa": posibles demoras y cancelaciones

Según comunicaron en su cuenta de X, los pilotos denuncian que “la demora intencionada de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de la administración”. Además, señalan que los reiterados incumplimientos del convenio colectivo de trabajo y el proceso desregulatorio de la actividad afectan directamente su trabajo diario.

Impacto en los vuelos

Las asambleas fueron programadas de 16:00 a 20:00 y de 06:00 a 10:00 el 24 de octubre. Durante esos horarios, los pilotos advierten que se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones. Desde APLA aclaran que harán responsable a la empresa de cualquier inconveniente que surja en la operación aérea.

El reclamo gremial

El sindicato de pilotos sostiene que la medida se toma luego de meses de negociaciones salariales estancadas y de incumplimientos en cláusulas del convenio colectivo. Insisten en que las acciones son informativas y preventivas, pero no descartan medidas más amplias si no hay avances en las conversaciones con la empresa.

El conflicto se enmarca en un contexto de tensión laboral en Aerolíneas Argentinas, donde otros sectores también han expresado preocupación por la desregulación de la actividad y el retraso en los pagos. La empresa aún no emitió un comunicado oficial sobre las asambleas ni su impacto en los vuelos del jueves.