José Luis Espert bajó su candidatura y habló de un "despiadado juicio mediático"

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Espert sostuvo que su decisión fue aceptada por el presidente Javier Milei y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia y el presidente decidió aceptarla”, escribió el dirigente libertario, quien además se definió como víctima de un “despiadado juicio mediático”.

Embed POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

El ex candidato aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo del país”, afirmó.

En su mensaje, Espert también se dirigió a la militancia de La Libertad Avanza, a quienes pidió “no dejarse psicopatear” por la crisis política. “Utilicen cada segundo hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, exhortó.

El economista cerró su mensaje con un tono desafiante y agradecido: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.

La renuncia marca un duro golpe interno para el oficialismo, que buscaba cerrar filas en medio de una campaña signada por tensiones y denuncias cruzadas.