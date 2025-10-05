Política |

José Luis Espert bajó su candidatura y habló de un "despiadado juicio mediático"

El economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por Buenos Aires y habló de una “operación orquestada por el sistema”.

La candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó este domingo su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras varios días de acusaciones por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, lavado de dinero y evasión.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Espert sostuvo que su decisión fue aceptada por el presidente Javier Milei y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia y el presidente decidió aceptarla”, escribió el dirigente libertario, quien además se definió como víctima de un “despiadado juicio mediático”.

El ex candidato aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo del país”, afirmó.

En su mensaje, Espert también se dirigió a la militancia de La Libertad Avanza, a quienes pidió “no dejarse psicopatear” por la crisis política. “Utilicen cada segundo hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, exhortó.

El economista cerró su mensaje con un tono desafiante y agradecido: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.

La renuncia marca un duro golpe interno para el oficialismo, que buscaba cerrar filas en medio de una campaña signada por tensiones y denuncias cruzadas.

