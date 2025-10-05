Encuesta: el escándalo de José Luis Espert impacta con fuerza en el gobierno

Una nueva encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba midió la imagen del postulante por la provincia de Buenos Aires: la percepción negativa sobre Espert es del 71,4% y el 26,4% posee una imagen positiva del diputado. El 1,6% dijo no tener una opinión formada y apenas el 0,6% respondió que no lo conoce.

Para el sondeo, la consultora habló con 1.900 argentinos mayores de 16 años entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre pasado. El margen de error informado fue del +/- 2,25% y el nivel de confianza, del 95%.

Y el golpe no se queda en Espert:



El 76,3% cree que lo ocurrido tiene impacto negativo sobre el gobierno de Javier Milei.

Solo un 14% lo ve como algo positivo.



La crisis abre otro frente de desgaste para el oficialismo.

El impacto del caso sobre el gobierno de Milei es evaluado negativamente por el 76,3% de la población, mientras que un 14% considera que puede tener un efecto positivo y un 9,7% no sabe. Y los datos sobre credibilidad no dejan lugar a dudas: el 68,6% piensa que la defensa de Espert no es creíble, mientras que un 27,9% cree que sí lo es y un 3,5% no sabe.

A su vez, el 62,9% de los encuestados considera que el candidato debería renunciar, mientras que un 30,4% estima que debería mantener la candidatura y un 6,7% no sabe.

"El principal candidato de LLA cosecha hoy un 70% de imagen negativa y más de un 60% cree que debería renunciar a su candidatura", destacaron desde Zuban Córdoba y asociados, tras agregar que "el tema se ha transformado en un nuevo cisne negro para el oficialismo que amenaza con perforar incluso su núcleo duro".

El escándalo de Espert llegó a la prensa internacional

El diario económico Financial Times se hizo eco del caso que tiene protagonista al diputado oficialista, debido a sus presuntos vínculos con "Fred" Machasado, el empresario acusado de narcotráfico. La publicación británica aseguró que el escándalo hizo estallar “una nueva tormenta política” que “profundiza los problemas” del presidente Javier Milei.

El artículo, titulado “Se profundizan los problemas de Javier Milei por los vínculos de su aliado con presunto narcotraficante”, puso la lupa sobre la crisis que atraviesa el Gobierno en plena campaña electoral y complica su mensaje anticorrupción.

El Financial Times no se anduvo con rodeos y calificó la situación como una “nueva tormenta política” para el “atribulado gobierno de Javier Milei”. Además, enmarcó este episodio dentro de una “creciente lista de problemas para Milei antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre”. En ese sentido, recordó que la gestión libertaria ya venía golpeada por “una serie de derrotas políticas” que pusieron en duda sus reformas, lo que desató “una corrida perjudicial del peso y una venta masiva de bonos”.