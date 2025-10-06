Traicionaron a la China Suárez con Pampita: todos los detalles del escándalo internacional

"La agencia tiene una academia y en una de sus clases, que se llama Marketing Personal, la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio", reveló Santiago Sposato en Infama, el programa de Marcela Tauro, los domingos por América.

"Hablaron de tres marcas que ella perdió por su manejo con la prensa, su relación con Icardi, como es el caso de Carolina Herrera (que recientemente Carolina Arodhain hizo una presentación para la marca, en Madrid, España)", explicó el periodista, al aire del programa, puntualizando en las acciones "traicioneras".

"Lo que más la enojó a la China es que pusieron como ejemplo a Pampita de todo lo que está bien... Las comparan mucho y la tienen a Carolina allá arriba", agregó el comunicador sobre las acciones de la agencia que representaba a María Eugenia, hasta pocos meses atrás. Y fue Luciana Martínez, ex participante de la última edición de Gran Hermano, quien dio testimonio sobre lo que se dice en los cursos que promueve Multitalent.

LA TRAICIÓN QUE TIENE COMO PROTAGONISTAS A LA CHINA Y A PAMPITA

"Dentro de los cursos que da la agencia hay uno que es de marketing. Y pusieron a la China como ejemplo de lo que no hay que hacer. Para la agencia, Pampita es lo que está bien y la China, lo que está mal", afirmó Luciana, ex jugadora del reality show, que busca hacerse un camino artístico dentro del mundo del espectáculo.

¿Cómo le caerá a Eugenia que todo esto se haya hecho público, más considerando que ella fue cara y parte de la agencia durante muchos años?, ¿Paul y Willy García Navarro, dueños de Multitalent quedaron enojados con la China porque decidió hacerse a un costado de la agencia e irse a vivir al exterior junto a Icardi? Ummmm...