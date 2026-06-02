Hallan equipos de espionaje en un allanamiento al ex presidente de ARSAT

Además, fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares pertenecientes al ex funcionario. Los aparatos serán sometidos a análisis tecnológicos para intentar acceder a su contenido, una tarea que se anticipa compleja debido a los sistemas de seguridad de los equipos y a la falta de colaboración con las claves de acceso.

Entre los dispositivos incautados también figuran detectores de radiofrecuencia para localizar cámaras ocultas y micrófonos, equipos de geolocalización con seguimiento satelital, inhibidores de señal capaces de bloquear comunicaciones celulares y redes WiFi, además de un teléfono satelital utilizado para operar en zonas sin cobertura convencional.

Todo el equipamiento estaba organizado dentro de una valija rígida con compartimentos diseñados para cada dispositivo.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de una investigación iniciada en 2024 por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por ARSAT. La causa analiza supuestas maniobras para beneficiar a una empresa proveedora mediante una licitación bajo sospecha.

Durante los allanamientos también fueron secuestradas importantes sumas de dinero en efectivo, además de sustancias prohibidas. Leal permanece detenido mientras la Justicia continúa con las medidas de prueba y las pericias sobre el material secuestrado.