Paro docente: el Gobierno advirtió a CTERA por el 75% de cobertura y anticipó posibles sanciones

El Gobierno, de todos modos, aclaró que la aplicación de una sanción no será automática por el grado de adhesión a la medida de fuerza. Primero deberá verificarse una infracción, establecer cuál fue la obligación incumplida, determinar la entidad responsable y completar el procedimiento administrativo, que contempla instancias de defensa y una eventual revisión judicial.

Las causas del paro docente nacional

El reclamo sindical se originó en la falta de convocatoria a una mesa paritaria nacional, según planteó la organización que conduce Sonia Alesso. En un comunicado, cuestionaron: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.

La jornada afecta a las escuelas públicas de todo el país, mientras que algunos establecimientos privados mantienen su actividad habitual. Entre las demandas del sector también aparecen la restitución del FONID, el pago de fondos nacionales, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.