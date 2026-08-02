Milei redobló sus críticas contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

Entre los dirigentes que mencionó se encuentran el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el exmandatario boliviano Evo Morales; el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Críticas a Kicillof

Durante la entrevista, Milei también dirigió fuertes críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Según expresó, el distrito permanece estancado por razones ideológicas y definió al mandatario provincial como "comunista".

Asimismo, sostuvo que ese modelo político "destruye todo lo que administra" y desestimó las críticas que Kicillof suele formular contra la gestión nacional.

En otro tramo de la conversación, el Presidente se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y restó importancia a cualquier movimiento judicial o político que impulse la exmandataria.

Según afirmó, esas iniciativas "le importan un rábano" y remarcó que su prioridad continúa siendo cumplir los objetivos fijados al inicio de su mandato.

Finalmente, Milei aseguró que su administración ya concretó las principales promesas de campaña y sostuvo que continuará impulsando reformas estructurales. En ese marco, volvió a diferenciar su proyecto político de los gobiernos anteriores, a los que responsabilizó por lo que definió como un "modelo de decadencia" que, según consideró, la actual gestión busca revertir.