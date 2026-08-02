Milei redobló sus críticas contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

E presidente Javier Milei defendió los calificativos que utilizó contra su par brasileño y sostuvo que solo describió hechos que considera ciertos.
El presidente Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al calificarlo como "ladrón", "corrupto" y "presidiario", en una nueva escalada de la tensión política con el mandatario del principal socio comercial de la Argentina.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la señal La Nación+, en la que el jefe de Estado defendió los dichos pronunciados días atrás durante su visita a Brasil, donde participó del lanzamiento de la campaña presidencial del senador Flávio Bolsonaro, candidato del espacio conservador.
"Lula es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente", sostuvo Milei al justificar las expresiones que generaron un nuevo foco de conflicto diplomático con el gobierno brasileño.
El mandatario aseguró que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en la defensa de "las ideas de la libertad". En ese sentido, afirmó que distintos referentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en numerosas oportunidades sin que eso despertara el mismo nivel de cuestionamientos.
Entre los dirigentes que mencionó se encuentran el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el exmandatario boliviano Evo Morales; el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Durante la entrevista, Milei también dirigió fuertes críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Según expresó, el distrito permanece estancado por razones ideológicas y definió al mandatario provincial como "comunista".
Asimismo, sostuvo que ese modelo político "destruye todo lo que administra" y desestimó las críticas que Kicillof suele formular contra la gestión nacional.
En otro tramo de la conversación, el Presidente se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y restó importancia a cualquier movimiento judicial o político que impulse la exmandataria.
Según afirmó, esas iniciativas "le importan un rábano" y remarcó que su prioridad continúa siendo cumplir los objetivos fijados al inicio de su mandato.
Finalmente, Milei aseguró que su administración ya concretó las principales promesas de campaña y sostuvo que continuará impulsando reformas estructurales. En ese marco, volvió a diferenciar su proyecto político de los gobiernos anteriores, a los que responsabilizó por lo que definió como un "modelo de decadencia" que, según consideró, la actual gestión busca revertir.
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