Denuncian que Marcelo Porcel sigue sin tobillera electrónica tras ser procesado por abuso sexual

El video que revelaría a Porcel sin tobillera electrónica

Embed Marcelo Porcel, procesado por abuso sexual, se lo encontró sin tobillera en la Basílica de Lujan. pic.twitter.com/Ii3TFbK05a — Real Time (@RealTimeRating) May 31, 2026

Pese a confirmar el procesamiento, la Cámara rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la querella. Los jueces consideraron que Porcel cuenta con arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no registraba incumplimientos de las restricciones que ya tenía vigentes. No obstante, entendieron necesario reforzar los mecanismos de control y protección para las presuntas víctimas mientras avanza la causa.

Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento. La investigación, impulsada por el fiscal Pablo Turano, sostiene que los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2022 y 2023 en distintos inmuebles vinculados al empresario. Los jueces que revisaron el expediente destacaron la consistencia de los testimonios obtenidos en cámara Gesell y consideraron que presentaban “coherencia interna” y elementos compatibles con situaciones de abuso.